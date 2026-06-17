17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 <2026 경향포럼> 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 첫줄 왼쪽부터 정상혁 신한은행장, 박상진 산업은행 회장, 박영선 전략경제자문단 위원장, 최태원 대한상공회의소 회장, 오세훈 서울특별시장, 박종성 경향신문 사장, 조정식 국회의장, 이규연 청와대 홍보소통수석, 한병도 더불어민주당 원내대표, 이준석 개혁신당 대표, 임기근 기획예산처 차관, 두번째 줄 왼쪽부터 이찬우 NH농협금융지주 회장, 임종룡 우리금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 양종희 KB금융지주 회장, 조용병 전국은행연합회 회장, 한창민 사회민주당 대표, 김석기 국회 외교통일위원장, 김영배 국회 외교통일위원회 간사, 김건 국회 외교통일위원회 간사, 강태웅 국회의장 비서실장, 세번째 줄 왼쪽부터 황기연 수출입은행장, 장민영 IBK기업은행장, 김철주 생명보험협회 회장, 샤를 미셸 전 유럽연합 정상회의 상임의장, 아멜리에 데르보드렝기엔 미셸, 마리 엘카 팡에스투 인도네시아 대통령 국제통상 특사, 빌라하리 카우시칸 전 싱가포르 외교부 차관, 마이클 바스카 마이크로소프트 AI전략·커뮤니케이션 리더, 안병진 경희대 미래문명원 교수, 백남성 농협중앙회 대외협력 상무, 네번째 줄 왼쪽부터 유명희 전 통상교섭본부장, 박종희 서울대 정치외교학부 교수, 박승희 삼성전자 사장, 홍정민 한국수자원공사 상임감사위원, 임성복 롯데그룹 커뮤니케이션실장.

