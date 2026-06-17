■정·관계, 문화계
이규연 청와대 홍보소통수석, 조정식 국회의장, 오세훈 서울특별시장, 한병도 더불어민주당 원내대표, 이준석 개혁신당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 김석기 국회 외교통일위원회 위원장, 김영배 국회 외교통일위원회 여당 간사, 김건 국회 외교통일위원회 야당 간사, 강태웅 국회의장 비서실장, 박영선 전략경제자문단 위원장, 임기근 기획예산처 차관, 오일영 기후에너지환경부 기후에너지정책실장, 이한주 경제인문사회연구회 이사장, 홍정민 한국수자원공사 상임감사위원, 민경욱 한국거래소 코스닥시장본부 부이사장, 김세연 예술의전당 예술협력본부장
■경제계
대한상공회의소 최태원 회장, 한국무역협회 윤진식 회장, 전국은행연합회 조용병 회장, 생명보험협회 김철주 회장, 교보생명 장진모 전무, 금호건설 박인철 상무, 남양유업 김보람 홍보실장, 농심 윤성학 상무, 농협중앙회 백남성 상무, 두산그룹 금동근 사장, 두산건설 오세욱 상무, 대신증권 윤태림 상무, 대상 박준호 상무, 대우건설 서희종 상무, 동서식품 최상인 상무, 동원그룹 김창원 상무, 롯데건설 최민호 상무, 롯데그룹 임성복 커뮤니케이션실장, 롯데물산 서규하 부문장, 롯데쇼핑 박상섭 상무, 롯데칠성 감동훈 상무, 롯데카드 정상호 대표이사, 롯데케미칼 김영번 상무, 미래에셋증권 김범석 전무, 매일유업 김용희 홍보실장, 빙그레 오상무 상무, 삼성물산 정재웅 부사장, 삼성생명 안철현 상무, 삼성전자 박승희 사장, 차병석 부사장, 윤종덕 부사장, 홍경선 부사장, 삼성SDI 이승관 상무, 삼성SDS 김세훈 상무, 상미당홀딩스(SPC) 한윤재 부사장, 신세계그룹 김윤섭 상무, 신영 김대용 이사, 신한금융지주 김정훈 부행장, 신한은행 정상혁 행장, 신한카드 김종혁 브랜드전략본부장, 인천국제공항공사 윤선희 실장, 에쓰오일 이춘배 상무, 예금보험공사 이지현 홍보실장, 오리온 장혜진 전무, 오비맥주 백주환 이사, 우리금융지주 임종룡 회장, 김익중 본부장, 유진기업 임진택 상무, 종근당 배대길 상무, 제너시스비비큐 김민철 상무, 카카오 임원기 부사장, 카카오뱅크 박형근 부사장, 키움증권 곽대현 이사, 쿠팡 이영목 부사장, 코오롱 김현기 부사장, 토스 김준수 홍보실장, 포스코 하정진 상무, 포스코이앤씨 권정록 상무, 포스코홀딩스 임상혁 홍보실장, 하나금융지주 함영주 회장, 오정택 부행장, 한국산업은행 박상진 회장, 박윤석 홍보실장, 한국수출입은행 황기연 행장, 홍종민 홍보실장, 한국인삼공사 박지원 실장, 한국콜마 김지희 상무, 한국투자증권 이은경 홍보실장, 한화그룹 박종국 전무, 한화생명 전성철 전무, 호반건설 염석배 이사, 효성그룹 이정원 전무, 현대건설 이영호 상무, 현대그룹 최영만 상무, 현대글로비스 원영덕 상무, 현대모비스 이현섭 상무, 현대엔지니어링 엄홍석 상무, 현대차그룹 이영규 부사장, 허정환 부사장, BS한양 최철욱 상무, CJ그룹 정길근 부사장, DL이앤씨 여천환 상무, GS그룹 이상열 상무, GS건설 이상규 부사장, GS칼텍스 황성연 상무, HD현대 박준수 전무, HMM 이광호 상무, HS효성 한창석 상무, IBK기업은행 장민영 행장, KB금융지주 양종희 회장, 박진영 부행장, KB국민카드 전인수 상무, KB손해보험 김길현 상무, KB증권 노종갑 전무, KT 김동훈 홍보실장, LG그룹 정정욱 부사장, LG유플러스 강신구 실장, LG에너지솔루션 송충섭 상무, LG전자 우승봉 상무, LG CNS 최희정 담당, LS 허영길 상무, NH농협금융지주 이찬우 회장, 김상택 본부장, NH농협은행 송희국 국장, NH투자증권 임철순 상무, OCI홀딩스 차정환 상무, SC제일은행 박성춘 전무, SK수펙스추구협의회 김희섭 부사장, SK브로드밴드 김영범 PR실장, SK이노베이션 강충식 부사장, SK에너지 임성수 부사장, SK에코플랜트 김형준 PR실장, SK텔레콤 이승열 부사장, SK하이닉스 손경배 PR 담당(기업은 사명의 가나다·알파벳순)