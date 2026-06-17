임우형 LG AI연구원장이 "AI를 통해 누구나 전문가처럼 일하고, 전문가는 기존에 풀지 못했던 난제를 푸는 세상이 될 것"이라고 말했다.

임 원장은 LG가 초거대 AI 모델 '엑사원'을 기반으로 금융, 통신, 언론 등 여러 기업과 협업하는 한편 제조, 연구·개발, 바이오 등 다양한 산업 현장에서 AI를 적용하며 발전시켜나가고 있다고 말했다.

그는 석유화학 원재료 공급 스케줄을 최적화하는 모델과 의료 현장에서 초기 진단에 활용할 수 있는 모델들을 예로 들면서 "기존에 사람, 전문가만이 할 수 있다고 여겨지던 복잡한 일에서도 AI가 어려운 문제까지 풀어내고 있다"면서 "AI가 단순히 도구였던 시대를 넘어서 에이전트처럼 스스로 일하고 결과물을 가져다주는 시대가 다가오고 있다"고 말했다.