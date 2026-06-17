강연 - 마이클 바스카 MSAI 전략·커뮤니케이션 리더

한사람이 100개 AI 쓰며 근무

일의 방식·성과 측정 기준 전환

“인공지능(AI)에 ‘100만달러를 벌어오라’고 하면 제품 기획부터 제조, 물류, 마케팅까지 스스로 처리해 결과를 낸다. 인간은 계약서에 서명만 하면 된다.”



17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 <2026 경향포럼> 강연자로 나선 마이클 바스카 마이크로소프트(MS) AI 전략·커뮤니케이션 리더는 이를 “머지않은 현실”로 제시했다. 그는 AI가 묻는 말에 답하는 단계를 넘어 스스로 ‘행동하는’ 시대로 진입했다며, 인간 지능을 능가하는 초지능 도래 시점 역시 “5년 이내, 이르면 내년”으로 앞당겨졌다고 했다. 바스카 리더는 무스타파 술레이만 MS AI 최고경영자와 함께 베스트셀러 <더 커밍 웨이브>를 썼으며 구글 딥마인드와 MS 등에서 AI가 사회에 미치는 영향을 분석해왔다.



바스카 리더는 AI 패러다임의 근본적 변화를 ‘에이전틱 시프트’(Agentic Shift·자율적 행동으로의 전환)로 규정했다. AI가 글을 고치고 자료를 분석해주는 보조도구에 머물지 않고, 목표를 받아 직접 업무를 수행하는 행위자로 바뀐다는 것이다. 그는 “이 전환이 AI를 흥미로운 기술에서 세계적 파장을 낳는 기술로 바꾸고 있다”고 말했다.



이러한 전환 앞에서 가장 먼저 뒤집히는 것은 일하는 방식과 성과를 재는 잣대다. 바스카 리더는 “한 사람이 100개 넘는 AI 에이전트를 거느리고 일하게 될 것”이라며 기업 경쟁력을 가르는 새 잣대로 ‘인간-에이전트 비율’을 제시했다. 즉 ‘직원을 얼마나 고용했느냐’가 아닌 ‘직원 한 명이 에이전트를 얼마나 운용하느냐’로 경쟁력 측정 지표가 옮겨간다는 것이다.



또 온라인에서 업무를 수행하던 AI는 휴머노이드 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 형태로 현실 세계로 확장하게 된다. 바스카 리더는 “이 거대한 변화는 한국에서 훨씬 생생하게 체감될 것”이라고 말했다. 특히 그는 “글로벌 빅테크들이 데이터센터에 쏟아붓는 약 1조달러 투자의 상당 부분이 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하는 한국 기업들로 향할 것”이라고 전망했다.



바스카 리더는 “AI가 스스로 더 나은 AI를 만드는 ‘재귀적 자기 개선’이 이미 초기 단계에 접어들었다”며 “이러한 초지능이 인류 전체를 위협하는 치명적 안보 위기일 수도 있고, 급진적 풍요가 될 수도 있다”고 말했다. 그러면서 “다가올 파장과 노동시장 변화를 각국 정부와 사회가 고민하고 대비할 시간이 이제 거의 남지 않았다”고 강조했다.

