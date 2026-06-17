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[속보]‘교인 집단 당원 가입’ 고동안 전 신천지 총무 구속···이만희 수사 속도 내나

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본문 요약

정치권 영향력 행사를 위해 교인을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의를 받는 전직 신천지 간부들이 17일 구속됐다.

합수본은 고 전 총무가 이 총회장의 지시에 따라 신도의 당원 집단 가입을 계획하고 실행했다고 의심한다.

수사팀은 당시 국민의힘 가입 지시가 이 총회장→고 전 총무→각 지파장→교회 담임→장년회·부녀회·청년회 순서로 내려졌다고 보고 있다.

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[속보]‘교인 집단 당원 가입’ 고동안 전 신천지 총무 구속···이만희 수사 속도 내나

입력 2026.06.17 23:03

  • 이창준 기자

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정당법 위반 혐의를 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 지난 4일 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 서초동 검·경 합동수사본부에 출석하고 있다. 연합뉴스

정당법 위반 혐의를 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 지난 4일 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 서초동 검·경 합동수사본부에 출석하고 있다. 연합뉴스

정치권 영향력 행사를 위해 교인을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의를 받는 전직 신천지 간부들이 17일 구속됐다. 혐의가 법원에서 어느 정도 소명되면서 수사기관의 칼끝이 이 의혹의 ‘정점’에 있는 이만희 신천지 총회장으로 향할 가능성이 커졌다.

부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 정당법 위반 등 혐의를 받는 고동안 전 신천치 총무와 전 요한 지파 총무 A씨, 전 시몬 지파 총무 B씨에 대한 구속영장을 이날 발부했다. 부 부장판사는 “증거인멸 및 도망할 염려가 있다”고 발부 이유를 설명했다. 그는 이날 오전 9시30분부터 이들에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 차례로 열고 이같이 결정했다.

고 전 총무 등은 2021년부터 2024년까지 국민의힘에 교인을 조직적으로 가입시킨 혐의를 받는다. 정치권과 교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부는 이들이 국민의힘 대선과 총선 경선 과정에서 영향력을 행사해 윤석열 정권에서 혜택을 누리려 했다고 의심한다. 고 전 총무는 이날 오후 1시46분쯤 서울중앙지법에 출석하면서 ‘신도들을 왜 국민의힘 책임당원으로 입당시켰는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 별다른 답을 하지 않고 법정으로 들어갔다.

이들은 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름까지 붙여가며 신도를 상대로 집단 당원 가입을 독려했고, 그 결과 5만 명이 넘는 신도가 국민의힘에 가입한 것으로 조사됐다. 정당법 제42조에 따르면 개인 자유의사에 반해 정당 가입이나 탈당을 강요할 수 없다. 합수본은 이런 조직적 당원 가입이 국민의힘 선거 업무에 지장을 줬다고 판단하고 업무방해 혐의도 적용했다.

합수본이 고 전 총무 등 전직 간부 신병을 확보하면서 이만희 총회장을 향한 수사도 속도를 낼 가능성이 커졌다. 고 전 총무는 ‘신천지 2인자’로 지목된 핵심 인물이다. 합수본은 고 전 총무가 이 총회장의 지시에 따라 신도의 당원 집단 가입을 계획하고 실행했다고 의심한다. 수사팀은 당시 국민의힘 가입 지시가 이 총회장→고 전 총무→각 지파장→교회 담임→장년회·부녀회·청년회 순서로 내려졌다고 보고 있다. 합수본은 지난 4일 이 총회장을 피의자 신분으로 한차례 불러 조사했다.

합수본은 고 전 총무 등에게 제기된 교비 횡령 의혹에 대한 수사도 이어갈 것으로 보인다. 고 전 총무는 2017년부터 교단 재정을 관리하며 이만희 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 신도들에게 113억원 이상의 돈을 받고, 그 일부를 빼돌린 혐의도 받고 있다.

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