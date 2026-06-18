‘클로드’ 앤트로픽 한국 시장 진출 본격화···“수출통제 곧 해소될 것”

생성형 인공지능(AI) 클로드 개발사인 앤트로픽이 서울 사무소를 열고 한국 사업을 본격화한다. 앤트로픽 측은 최근 최신 모델이 미국 정부의 수출통제 대상에 오른 것에 대해 “제한적인 문제로 곧 (통제가) 해소될 것으로 본다”고 말했다.

앤트로픽코리아가 17일 서울 여의도 콘래드서울에서 서울사무소 개소 기념 기자간담회를 열고 한국 시장 진출을 공식화했다. 간담회에는 크리스 차우리 앤트로픽 인터내셔널 총괄과 최기영 앤트로픽 한국 대표 등이 참석했다.

앤트로픽은 한국의 폭넓은 인프라 생태계과 높은 AI 활용도를 시장 진출 이유로 꼽았다. 차우리 총괄은 “한국은 AI 기본법 제정 등 규제 프레임워크가 있고, 메모리 하드웨어와 인프라에 이르는 풀스택(전 분야) 생태계 구축이 가능한 몇 안 되는 국가”라며 “한국은 전 세계에서 클로드 사용량이 12위권이고, 조만간 10위권 내 진입 예상될 정도로 세계 최고 수준 성장률을 보이고 있다”고 했다.

차 총괄은 미국 정부가 최근 최신 모델인 미토스5·페이블5에 수출 통제를 지시한 것을 두고는 “매우 제한적인 문제”라며 “‘탈옥’(안전 장치를 우회하는 것)은 최근 6개월 내 나온 업계 모든 모델에 동일하게 적용되는 것”이라고 말했다. 자사 모델만 콕 찝어 규제할 근거가 없다는 것이다.

이어 “앤트로픽은 처음부터 안전성에 집중해왔다”면서 “지침이 오랫동안 영향을 미치지 않고, 조만간 해소될 것으로 본다”고 말했다.

그는 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과 협력방안에 대해서는 “서비스 인프라 구축을 위해 다양한 선택지를 고려하고 있다”면서 “당장 말하기는 어렵지만 계속 논의를 이어가고 있다”고 말했다.

향후 기업을 대상으로 한 B2B 시장 공략을 강화하겠다는 방향성도 제시했다. 차 총괄은 “단순 업무협약(MOU)보다는 실질적인 결과를 내는 게 중요하다. 앤트로픽은 엔터프라이즈(기업) 분야에서 점유율이 40%에 달하는 리더”면서 “향후 한국 기업에 빠르게 솔루션을 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

앤트로픽은 현재 네이버, 넥슨, LG CNS, 한화솔루션 등 국내 주요 기업들과 협력체계를 구축하고 있다. 전날 앤트로픽은 스타트업 대표들과 만난 데 이어 이날은 주요 대기업 관계자와 회동하며 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 한국 연구 생태계와도 손을 잡는다. 앤트로픽은 카이스트·고려대·연세대·포스텍 등이 참여하는 연구 컨소시엄과 협력하고, 소속 연구자들에게 무료 클로드 계정을 제공할 방침이다.

최 대표는 “앤트로픽의 서울 오피스 개소는 한국의 AI 리더십을 이끄는 이들과의 협력에 장기적인 토대를 마련한다는 의미”라고 말했다.