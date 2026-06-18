“AI와 글쓰기? 반복 노동 같았지만···” 소설가 김연수의 실험 결과는

소설가 김연수, AI 활용 글쓰기 실험 “AI의 합리가 인간의 오판 줄여줘” 서울국제도서전 ‘인간 선언’에 담겨

“한국 작가들은 AI에 대해 어떻게 생각합니까?”

2025년 5월 소설가 김연수는 일본의 소설가 히라노 게이치로를 만난 자리에서 이 같은 질문을 듣는다. 일본에서는 이미 2024년 아쿠타가와상을 수상한 소설가 구단 리에가 자신의 작품에 생성형 인공지능(AI)을 사용했다고 밝혀 화제가 된 뒤였다. 국내엔 비슷한 논의가 없었기에 김연수는 제대로 답하지 못했다.

약 1년이 지난 지금, 이제는 더 이상 이 같은 질문에 답을 유예하기 어려운 상황이다. AI가 일상생활과 각종 창작의 영역에서 인간을 돕는 도구 혹은 동료의 역할을 하고 있다. AI 시대 인간이란 무엇인가. 김연수의 답이 2026 서울국제도서전 리미티드 에디션(한정판 도서) <인간선언 Homo duduri>에 담겼다.

그는 2024년부터 챗GPT 유료 버전을 이용해 글쓰기와 관련한 실험을 해왔다고 했다. AI가 교정에서는 좋은 능력을 보였지만, 초고 쓰기와 다시 쓰기 단계에서는 큰 도움이 되지 않았다고 했다. 글쓰기의 전 과정에서 실용적인 도움을 받지는 못했으나 “챗지피티와의 대화는 머릿속의 아이디어를 문자화할 수 있는 좋은 방법”이었다며 경험을 전했다. 스파이크 존즈 감독의 영화 <그녀>에서처럼 스마트폰을 통해 챗GPT와 음성으로 대화하기도 했다.

김연수가 클로드 소네트 4.6, 제미나이3과 함께 쓴 올해 도서전 주제문 작성 후기도 실렸다. 주제문은 프로젝트 구텐베르크의 고전 문학 가운데 인간 존재를 탐구한 작품 10편을 학습한 AI와의 대화를 바탕으로 완성됐다. AI가 소설가 김연수와 자신을 ‘우리’라고 부르며 스스로를 인간이라 상정하자 역할을 분리해야겠다고 느낀 경험을 비롯해 AI와 대화하고 고쳐 쓰기를 반복한 과정이 책에 실렸다.

한 편의 글을 완성하는 데 그보다 훨씬 많은 양의 프롬프트를 AI에 입력해야 한다는 수고로움에 대해서는 의문을 표했다. 그는 “프롬프트를 작성하고 답변을 읽는 데 드는 수고는 창의적이라기보다는 반복된 노동에 가까웠다”고 말했다. 그러나 주제문 작성 과정에서 “AI의 합리적인 판단은 현실에서 팩트보다 의미를 찾는 인간의 오판을 줄여줄 수 있다는 사실을 확인”했다며 “인간의 경험과 AI의 합리가 결합할 때 새로운 인간선언이 가능”하다는 결론을 내렸다고 했다.

전체 216쪽 분량의 책에서 김연수의 글은 약 40쪽에 해당한다. 이 외에 소설가 장강명, 강화길, 시인 이제니 등이 인간선언을 주제로 쓴 짧은 소설과 시 등이 담겼다. 책은 오는 24일부터 28일까지 5일간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 도서전에서 현장 구매 가능하며, 현재 교보문고와 예스24 등 온라인 서점에서도 예약 판매 중이다.