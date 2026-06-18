5월 서울 아파트 매매·전세 거래 나란히 줄었다···15억 이하 거래 비중↑

지난달 서울 아파트 매매거래량은 7282건으로 전월(8590건)보다 15.2% 감소한 것으로 나타났다. 다만 올해 1월에 비해서는 거래량이 증가추세다. 전세 거래량은 7741건으로, 전월(8797건)보다 12.0% 줄었다.

18일 서울시에 따르면 아파트 매매거래량는 지난해 12월 이후 꾸준히 증가추세를 보이다 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료일(5월 9일) 이후 소폭 줄었다.

지난해 12월 거래량은 4774건으로, 4월(8590건)까지 꾸준히 증가했다. 5월에는 7282건으로 전월보다 다소 거래량이 줄었지만 이전 거래량에 비해서는 늘었다.

가격대별 거래량을 보면 지난달 15억원 이하 거래 비중은 76.4%로, 전월(76.0%)보다 0.4%포인트 늘었다. 정부가 지난해 내놓은 10.15대책으로 대출규제가 강화되면서 상대적으로 대출액이 적은 15억원 이하 거래 비중이 최근까지도 80%를 상회했으나, 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 고가 주택 거래가 늘어나면서 4~5월 들어 15억원 이하 거래 비중이 상대적으로 줄었다.

지난달 아파트 거래가 가장 많았던 자치구는 노원구(760건)였으며, 구로구, 강서구가 뒤를 이었다. 이들 지역 역시 15억원 이하 아파트 비중이 높다.

전세 거래량도 소폭 감소했다. 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 7741건으로, 전월(8797건)보다 12.0% 줄었다. 월세 거래량도 7429건으로, 전월(8830건)보다 15.9% 감소했다.

올해 들어 서울 아파트 임대차 거래 2건 중 1건은 월세 거래로, 전세 우위 시장은 사라진 것으로 보인다. 5월 아파트 전세거래 비중은 51.0%며, 월세는 49.0%를 차지했다. 아파트 전세거래 비중은 10.15대책 발표 직후인 지난해 11월 55.4%에서 12월 50.0%로 낮아진 후 계속 비슷한 수준을 유지하고 있다.

전세 갱신계약 비중 역시 5월에는 53.6%까지 늘어, 전년 동월(43.0%) 보다 높은 수준을 유지했다.