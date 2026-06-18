미, 종전 MOU 전문 공개···트럼프 “우리 목표 그 이상을 이뤘다” 자평

도널드 트럼프 미국 행정부가 17일(현지시간) 14개 조항으로 이뤄진 이란과의 종전 양해각서(MOU) 전문을 공개했다. 이란 국영 매체 역시 동일한 내용의 MOU를 공개했다.

트럼프 행정부 고위 당국자는 이날 기자들과의 전화 브리핑에서 MOU 전문을 낭독한 후 “이란은 고농축 우라늄 비축량을 희석해 폐기하는데 동의했다”며, 국제원자력기구(IAEA) 감독 하에 이란 내에서 희석하는 방안을 고려 중이라고 밝혔다. 고위 당국자는 “최종 합의에 도달하고 이란이 제대로 행동한다면 우리는 제재 완화를 허용할 것”이라고 말했다.

해당 MOU는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전투 중단과 함께 레바논의 영토 보전을 약속했다. 또 호르무즈 해협은 60일동안만 무료로 하되 이후에는 이란과 오만이 해협 관리 서비스 체계를 정한다고 규정했다. 이란에 3000억달러의 재건 기금을 제공한다는 내용도 포함돼 있다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 방문 중인 트럼프 대통령은 현지에서 기자회견을 열고 “종전 MOU는 우리가 달성하고자 했던 모든 목표, 그 이상을 이뤄낸 것”이라면서 “분쟁을 끝내고, 호르무즈 해협을 다시 열고, 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 것”이라고 자평했다.

트럼프 대통령은 3000억달러 규모의 이란 재건 기금 조성과 관련해 “이란이 똑바로 행동한다면 사람들이 이란에 투자를 원할 경우 그렇게 할 수 있을 것”이라며 “만약 똑바로 행동하지 않으면 또 한 번 타격을 입을 것”이라고 말했다. 또 동결 자산 해제에 대해선 “그건 우리 돈이 아니라 그들의 돈”이라며 “언젠가는 돌려줘야 할 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란의 탄도 미사일에 대해 “다른 나라들도 가지고 있으니 그들도 일부를 가져야 한다. 어쩔 수 없다”고 말했다. 그러면서 레바논을 공격하는 이스라엘을 질책했다. 그는 “이스라엘이 스스로를 보호하지 말라는 게 아니다”라며 “(이란의) 드론 두 대가 사막에 떨어져 아무 피해도 입히지 않았는데, 굳이 레바논 베이루트의 건물을 파괴할 필요는 없다는 것”이라고 비판했다.

트럼프 대통령은 전쟁 장기화로 인한 ‘경제적 재앙’만큼은 피하고 싶다면서 “내가 절대 되고 싶지 않았던 대통령은 허버트 후버 대통령이었다”고 강조했다. 후버 대통령은 대공황 당시 주식 시장 폭락을 초래한 대통령이다.

트럼프 대통령은 그러면서도 “60일 안에 합의가 이뤄지지 않으면 다시 폭격을 재개할 것”이라고 이란을 압박했지만, 몇 시간 후 “60일을 엄격한 시한으로 생각하지 않는다”고 말했다.

미국과 이란은 오는 19일 스위스에서 이날 공개된 MOU에 정식 서명을 하고, 바로 1차 실무 협상에 돌입할 예정이다. 다음은 MOU 전문이다. 이해를 돕기 위해 각 항목별로 주석을 달았다.

1. 미합중국과 이란 이슬람 공화국, 그리고 현재 진행 중인 전쟁의 양측 동맹국들은 이 양해각서(MOU)에 서명함으로써 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전을 즉각적이고 영구적으로 종료할 것을 선언한다. 상호 간에 어떠한 전쟁이나 군사 작전도 개시하지 않고, 무력의 위협 또는 사용을 삼가며, 레바논의 영토 보전과 주권을 보장할 것을 약속한다. 최종 합의는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁의 영구적 종료와 이 항의 기타 조항들을 확인할 것이다.

이스라엘은 자신들은 MOU 합의에 구속되지 않는다면서, 레바논에서 철군하거나 군사작전을 중단할 뜻이 없음을 분명히 했다. 그러나 이 조항은 이란이 이스라엘의 레바논 공격을 빌미로 언제든 미국에 합의 위반을 선언할 수 있는 근거로 작용할 수 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 레바논을 문제 삼아 협상을 지연시킬 경우, 이스라엘에 레바논에서 손을 떼라는 더 강한 압박을 가할 것으로 예상된다.

2. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 상호 간의 주권과 영토 보전을 존중하고, 상대방의 내정에 간섭하는 것을 삼갈 것을 약속한다.

애초 이번 전쟁은 미국이 이란에서 일어난 대규모 시민 봉기를 이용해 정권 전복을 꾀하려던 시도에서 시작됐다. 전쟁이 끝난 후에도 심각한 경제난으로 시민들의 분노와 반발에 직면하게 될 것으로 보이는 이란 정권은 이 같은 시도가 되풀이되는 것을 막기 위해 ‘내정 간섭’ 조항을 넣은 것으로 보인다.

3. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 상호 합의에 따라 연장 가능한 최대 60일 이내에 최종 합의를 협상하고 달성할 것을 약속한다.

버락 오바마 전 정권이 이란과의 핵 협상을 2년 넘게 진행했던 것에 비춰볼 때 60일은 사실상 합의를 도출해 내기에 불가능한 일정이다. 그럼에도 이 같이 야심찬 시간표를 짠 의도에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 “미국 중간선거 전에 최종 합의를 이끌어 낼 수 있다는 가능성을 제시하는 것은 국내 지지율 하락세를 보이는 트럼프 대통령에게 도움이 될 수 있기 때문”이라고 지적했다.

4. 이 양해각서(MOU) 서명 즉시, 미합중국은 이란 이슬람 공화국에 대한 해상 봉쇄 및 일체의 방해 또는 장애 행위를 해제하기 시작하며, 30일 이내에 해상 봉쇄를 완전히 종료한다. 이 기간 동안 선박 통행은 이란 이슬람 공화국이 전쟁 전 수준으로 회복하는 통행량에 비례하여 이루어진다. 미합중국은 또한 최종 합의 후 30일 이내에 이란 이슬람 공화국 인근에서 자국 군대를 철수할 것을 약속한다.

미국의 대이란 해상 봉쇄가 해제되면 이란은 자국 항구를 통해 수출입을 재개할 수 있게 되는 반면, 미국은 중요한 협상 지렛대 중 하나를 잃게 된다. 중간선거가 다가오는 상황에서 미국이 군사 작전을 재개할 가능성도 낮기 때문에, 이란은 이를 최대한 이용해 시간끌기 작전을 벌일 가능성이 크다는 분석이 나온다.

5. 이 양해각서(MOU) 서명 즉시, 이란 이슬람 공화국은 페르시아만에서 오만해까지, 그리고 그 역방향으로의 상선 안전 통행을 60일간에 한해 무료로 보장하기 위해 최선의 노력을 다해 필요한 조치를 취한다. 상선 통행은 즉시 시작되며, 이란 이슬람 공화국의 기술적·군사적 장애물 제거 및 기뢰 제거 작업의 필요성을 감안하여 30일 이내에 완전히 재개된다. 이란 이슬람 공화국은 오만 술탄국과의 대화를 통해 호르무즈 해협의 향후 관리 및 해양 서비스 방식을 정의하되, 적용 가능한 국제법 및 호르무즈 해협 연안국의 주권적 권리에 부합하는 방향으로 여타 페르시아만 연안국들과의 논의를 병행하여 진행한다.

5항은 가장 논쟁적인 항목 중 하나다. 핵심은 호르무즈 해협이 “60일 동안만” 무료 개방되며, 호르무즈 해상 서비스 체계는 이란과 오만이 함께 정의한다는 지점이다. 이란은 현재 통행료가 아닌, 해협 관리 서비스 수수료를 받겠다고 주장하고 있다. 호르무즈 해협 통제권을 양보할 수 없는 ‘레드라인’으로 여기는 이란이 본 협상에서 크게 입장을 바꿀 가능성은 작다. 이는 자유로운 항행 시대가 끝날 수 있다는 우려를 키운다.

6. 미합중국은 역내 파트너들과 함께 이란 이슬람 공화국의 재건 및 경제 개발을 위해 최소 3000억 달러 규모의 확정적이고 상호 합의된 계획을 수립할 것을 약속한다. 이 계획의 이행 메커니즘은 60일 이내에 최종 합의의 일환으로 확정된다. 관련 금융 거래에 필요한 모든 면허, 면제 및 허가는 미합중국이 부여한다.

이 또한 논란이 많은 항목이다. 재건 기금은 이란이 요구해 온 ‘전쟁 피해 배상금’의 대안으로 나온 구상이다. 이란은 미국에 배상금으로 4000억달러를 요구했으나, 미국은 이를 수락할 경우 패전국이란 인상을 줄 수 있기 때문에 거절했고 이후 민간 재건 기금이란 구상이 등장했다. 미국은 재건 기금에 미국의 세금은 한 푼도 들어가지 않을 것이며 걸프 동맹국과 아시아 국가들이 출자 약속했다고 주장하고 있다. 이는 미국이 일방적으로 일으킨 전쟁의 뒤처리를 동맹들에게 떠넘기고 있다는 비판을 사고 있다.

또한 트럼프 대통령이 버락 오바마 정권의 이란 핵합의가 ‘현금 퍼주기’라고 끊임없이 비난해 왔던 것을 돌이켜 볼 때 이율배반적이란 지적이 나온다. 게다가 오바마 정권이 이란에 지급한 자금은 동결된 이란의 자산이었지만, 이번에 트럼프 대통령이 약속한 재건 기금은 순전한 외부 자금 지원이다.

7. 미합중국은 최종 합의의 일환으로 합의된 일정에 따라 유엔 안전보장이사회 결의, 국제원자력기구(IAEA) 이사회 결의, 그리고 1차 및 2차를 포함한 모든 미국의 일방적 제재 등 이란 이슬람 공화국에 대한 모든 유형의 제재를 종료할 것을 약속한다. 이란 이슬람 공화국과 미합중국은 상기 제재 종료 문제의 중대한 중요성을 인식하고, 상호 합의에 도달하기 위해 협상에서 이 문제들을 즉각적으로 다루겠다는 의사를 표명한다.



8. 이란 이슬람 공화국은 핵무기를 획득하거나 개발하지 않을 것임을 재확인한다. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 7항에 언급된 일정에 따라 상호 합의될 메커니즘에 따라 비축 농축 물질의 처리 문제를 해결하기로 합의했으며, 최소한의 방법으로는 IAEA의 감독하에 현장에서의 희석(down-blending)이 적용된다. 양측은 또한 최종 합의에서 합의될 법적 틀에 기초하여 농축 문제 및 이란 이슬람 공화국의 핵 수요와 관련하여 상호 합의된 기타 사안들을 논의하기로 합의했다. 최종 합의는 이 항의 조항들을 확인할 것이다. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 상기 핵 문제의 중대한 중요성을 인식하고, 상호 합의에 도달하기 위해 협상에서 이 문제들을 즉각적으로 다루겠다는 의사를 표명한다.

8항은 가장 큰 쟁점인 이란의 핵 개발에 관한 내용이다. 여기서 이란이 “핵무기를 획득하거나 개발하지 않을 것임을 재확인한다”는 내용은 새로운 약속이 아니다. 이란은 이제까지 줄곧 핵무기를 개발할 의사가 없다고 밝혀 왔다.

미국과 이란은 가장 민감한 쟁점인 이란의 고농축 우라늄과 핵 프로그램에 대한 구체적인 논의를 모두 본 협상으로 미뤄놨기 때문에, 이 조항에서 확인할 수 있는 것은 이란이 고농축 우라늄의 ‘희석’에 동의했다는 점 뿐이다. 이란은 고농축 우라늄을 해외로 반출하라는 미국의 요구를 거부해 왔기 때문에 미국 혹은 IAEA의 감독 하에 이란 내에서 폐기되는 방안이 논의될 가능성이 커보인다.

NYT는 “고농축 우라늄 외에 이란의 다른 주요 핵시설은 어떻게 할지, 이란의 핵 프로그램 중단 기간을 몇년으로 해야 할지, 또 사찰 체제는 어떻게 구축할 것인지 등 본 협상에서 해결해야 할 수많은 쟁점을 남긴다”고 지적했다.

9. 최종 합의가 이루어지기 전까지, 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 현상(現狀) 유지에 합의한다. 이란 이슬람 공화국은 자국 핵 프로그램의 현재 상태를 유지하며, 미합중국은 어떠한 새로운 제재도 부과하지 않고 역내에 추가 병력을 배치하지 않는다.



10. 미합중국은 이 양해각서(MOU) 서명 즉시, 그리고 제재가 종료될 때까지 미국 재무부가 이란산 원유, 석유 제품 및 파생 상품의 수출과 은행 거래, 보험, 운송 등 이와 관련된 모든 서비스에 대한 면제(waiver)를 발급할 것을 약속한다.

10항은 미국이 오는 19일로 예정된 MOU 서명식이 끝나는 대로 이란에 협상 기간인 60일 동안 원유 판매 제재를 해제한다는 내용이다. 이는 이란이 핵을 포기하기 전까지 어떠한 경제적 인센티브도 제공해선 안된다고 주장해 온 미국 내 강경파들에게 우려를 불러일으키고 있다. 협상의 어려운 부분이 시작되기도 전에 가장 강력한 경제적 지렛대를 포기했다는 비판이다. 그러나 백악관은 이러한 유인책이 없다면 이란을 협상 테이블에 앉히는 것 자체가 매우 어려워질 것이라고 보고 있다.

11. 미합중국은 이 양해각서(MOU)의 이행과 동시에 이란 이슬람 공화국의 동결 또는 제한된 자금 및 자산을 완전히 사용 가능한 상태로 만들 것을 약속한다. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 협상 과정에서 이러한 자금의 해제와 관련된 절차에 대해 상호 합의한다. 해당 자금은 원래 계좌에 보유되어 있든 이체되었든 관계없이, 이란 이슬람 공화국 중앙은행이 지정하는 모든 최종 수혜자에 대한 지급에 완전히 사용될 수 있어야 한다. 미합중국은 이에 따라 필요한 모든 면허 및 승인을 발급할 것을 약속한다.

이 조항의 문구에 따르면 이란은 “MOU가 이행되는 즉시” 동결된 자금을 사용할 수 있게 된다. 이는 후속 협상이 타결되기 전에 동결 자금 일부가 해제될 수 있음을 뜻한다. 이란이 MOU 서명과 동시에 동결 자금 일부가 해제돼야 한다고 주장하는 근거로 보인다. 또 ‘이란이 정하는 최종 수혜자’에게 자금이 제공된다는 문구는 이란 군이나 미국의 제재 대상 명단에 오른 기업들이 수혜자가 될 수도 있음을 의미한다고 NYT는 지적했다.

반면 미국은 동결 자금은 이란이 핵 포기 등 약속 이행 정도에 따라 단계적으로 해제될 것이라 강조하고 있다. 미국과 이란은 “MOU 이행”의 해석을 놓고 앞으로 신경전을 벌일 가능성이 크다.

12. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 이 양해각서(MOU)의 성공적인 이행 및 향후 최종 합의의 준수 여부를 감시하기 위한 이행 점검 메커니즘을 수립하기로 합의한다.



13. 이 양해각서(MOU) 서명 이후, 그리고 이 양해각서 1항, 4항, 5항, 10항, 11항의 이행이 시작되고 이러한 조치들이 지속적으로 이행되는 것을 조건으로, 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 나머지 항목들에 대해서만 최종 합의 협상을 개시한다.



14. 최종 합의는 구속력 있는 유엔 안전보장이사회(UNSC) 결의를 통해 승인된다.