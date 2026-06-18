관광도 맛집도 아니다…요즘 사람들, ‘잠’ 자러 여행 떠난다

새로운 웰니스 트렌드 ‘수면 관광’이 뭔데?

여행의 목적이 바뀌고 있다. 유명 관광지를 둘러보고 맛집을 찾아다니는 대신, 오롯이 ‘잘 자기 위해’ 여행을 떠나는 사람들이 늘고 있다. 해외에서는 이를 ‘수면 관광(Sleep Tourism)’이라고 부른다. 숙면을 여행의 핵심 목적으로 삼는 새로운 웰니스 트렌드다. 미국 생활전문매체 리얼심플은 최근 ‘2026년 주목할 여행 트렌드’중 하나로 수면 관광을 언급하기도 했다. 단순히 좋은 호텔 침대에서 자는 수준을 넘어 숙면을 돕는 다양한 프로그램도 속속 등장하고 있다.

잠이 부족한 시대가 만든 새로운 여행

수면 관광의 배경으로는 만성적인 수면 부족이 지목된다. 현대인은 스마트폰과 각종 디지털 기기, 업무 스트레스, 불규칙한 생활습관 등으로 인해 충분한 휴식을 취하지 못하는 경우가 많다. 실제로 수면 부족은 피로감뿐 아니라 집중력 저하, 면역력 약화, 우울감 증가, 심혈관질환 위험 상승 등 다양한 건강 문제와 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

이 때문에 최근 웰니스 업계에서는 식단이나 운동 못지않게 수면을 중요한 건강 관리 요소로 바라보고 있다. 기사는 “좋은 수면은 신체 건강과 정신 건강 모두에 중요한 영향을 미친다”며 “숙면에 투자하려는 사람들이 늘면서 수면 관광 시장도 성장하고 있다”고 전했다.

호텔도 ‘숙면 서비스’ 경쟁

코로나 팬데믹 이후 부상한 수면 관광이 하나의 트렌드로 자리를 잡으며 호텔업계의 변화도 눈에 띈다. 과거에는 객실 크기나 전망, 조식이 경쟁 요소였다면 최근에는 숙면을 돕는 서비스가 새로운 차별화 포인트로 떠오르고 있다.

대표적인 것이 ‘수면 컨시어지’ 서비스다. 깃털 베개나 메모리폼 베개 등 다양한 종류의 베개를 선택할 수 있는 ‘베개 메뉴’를 제공한 것이 시작이다. 투숙객 개개인에게 최적의 수면 환경을 조성해 주기 위해 침구를 맞춤형으로 제공하고, 아로마 향이나 수면 음악을 추천해주기도 한다. 일부 호텔은 수면 전문가와 협업해 숙면 프로그램을 운영하기도 한다. 투숙객의 생활습관을 분석해 카페인 섭취나 운동 시간, 취침 습관 등에 대한 조언을 제공하고 명상과 요가, 호흡 훈련을 함께 진행하는 사례도 있다.

특히 스마트폰 사용을 줄이는 ‘디지털 디톡스’ 프로그램은 수면 관광의 핵심 요소로 꼽힌다. 전문가들은 잠들기 전 스마트폰 화면에서 나오는 블루라이트가 수면을 방해할 수 있다고 지적한다.

수면 관광의 확산은 여행에 대한 인식 변화와도 맞닿아 있다. 과거에는 여행지에서 얼마나 많은 장소를 방문했는지가 중요했다면 최근에는 얼마나 충분히 쉬고 회복했는지가 새로운 가치로 떠오르고 있다.

실제로 최근 해외에서는 ‘슬로우맥싱’, ‘소프트 리빙’, ‘언더스케줄링’ 같은 트렌드가 주목받고 있다. 일정표를 빽빽하게 채우기보다 여유를 확보하고 휴식을 우선시하는 생활 방식이다. 수면 관광 역시 같은 흐름 속에 있다. 여행 중에도 끊임없이 무언가를 경험해야 한다는 압박감 대신, 아무것도 하지 않고 푹 쉬는 시간이 하나의 목적이 되는 것이다.

국내에서는 아직 ‘수면 관광’이라는 용어가 널리 사용되지는 않지만 비슷한 흐름은 이미 자리를 잡았다. 대표적인 예가 ‘호캉스’다. 객실에서 쉬는 것 자체를 목적으로 하는 여행 문화가 자리 잡으면서 프리미엄 침구나 암막 커튼, 조용한 객실 환경을 강조하는 호텔이 늘고 있다.

템플스테이와 숲 치유 프로그램, 명상 여행 역시 같은 맥락에서 볼 수 있다. 자연 속에서 디지털 기기 사용을 줄이고 충분한 휴식을 취하는 경험이 인기를 얻고 있기 때문이다. 실제로 여행 플랫폼과 숙박업계에서도 조용한 객실, 숙면 특화 객실, 힐링 스테이 등을 강조하는 마케팅이 증가하는 추세다.

전문가들은 수면 관광의 인기가 단순한 유행을 넘어 현대 사회의 피로감을 반영한다고 분석한다. 생성형 AI와 초연결 사회의 확산으로 사람들은 점점 더 많은 정보와 업무에 노출되고 있다. 쉬는 시간에도 메시지와 알림이 끊이지 않는다. 이런 환경 속에서 충분한 수면과 휴식은 더 이상 사치가 아니라 건강을 유지하기 위한 필수 요소이자, 정신적 웰빙을 위해서도 중요한 투자로 대두되고 있다.