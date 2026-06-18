낮 최고 33도 무더위…전국 곳곳에 소나기

목요일인 18일 전국 대부분 지역이 낮 기온 30도를 넘는 무더운 날씨가 이어지겠다. 늦은 오후까지 전국 곳곳에서 소나기가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 최고기온은 32도까지 오르고 일부 경북권 내륙을 중심으로 최고체감온도가 33도 이상 올라 덥겠다.

기상청은 전날 경북 경산시와 예천군, 군위군에 폭염주의보를 발령했다. 폭염주의보는 이날 오전 11시부터 발효된다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 내려진다.

오전까지 충청권과 전북, 경북권에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 오후에는경기 남부 내륙과 강원, 충청과 남부 내륙, 전락권 내륙 등 전국 곳곳에 비가 내리겠다. 이날 오후부터 저녁까지 예상 강우량은 수도권과 강원도 충청권 5~30㎜, 전라권과 경상권 5~40㎜ 등이다.

기상청은 “오후에 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다”며 “오후에 일부 남부내륙에는 싸락우박이 떨어지는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 주의해달라”고 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다．