BBC, 뉴스·방송 부문 550명 감원…재정난에 ‘칼바람’

영국 공영방송 BBC가 뉴스·TV·라디오 부문을 중심으로 550명을 감원하는 구조조정에 착수한다.

BBC는 17일(현지시간) 전체 비용 절감 계획의 첫 단계로 뉴스와 방송 제작 부문에서 550명을 줄이는 방안을 발표했다. 이를 통해 약 1억6000만파운드(약 3240억원)를 절감할 수 있을 것으로 전망된다.

앞서 BBC는 지난 4월 향후 2년간 5억파운드(약 1조140억원)의 비용을 줄여야 한다며 전체 정규직 2만1500명 가운데 1800~2000명을 감원하겠다고 밝혔다. 전체 인력의 최대 9% 이상을 줄이는 대규모 구조조정이다.

지난달 취임한 맷 브리튼 BBC 사장은 직원들에게 보낸 이메일에서 “이 정도 규모의 비용 절감은 어려운 결정과 신중한 검토 없이는 불가능하다”며 “한 번에 끝날 수 있는 작업도 아니다”라고 밝혔다. 그는 향후 수개월 안에 고위 간부 10% 감축과 기업 부문 700명 감원 등을 포함한 추가 구조조정 계획도 발표할 예정이라고 설명했다.

뉴스 부문도 적지 않은 타격을 받게 됐다. 조너선 먼로 뉴스 부문 임시 최고경영자(CEO)는 직원들에게 보낸 메일에서 뉴스 부문에서만 200명을 감원해 2500만파운드(약 507억원)를 절감할 계획이라고 밝혔다.

이에 따라 일부 뉴스 프로그램이 폐지되고, 고정 진행자 수가 줄어든다. 프로그램별 제작진도 통합될 예정이다.

BBC는 최근 경영과 재정 문제로 어려움을 겪고 있다. 지난해에는 도널드 트럼프 미국 대통령 관련 다큐멘터리 발언 조작 논란으로 사장이 교체되는 혼란을 겪었다. 현재는 트럼프 대통령이 제기한 소송에 대응하는 한편, 공영방송 재원인 수신료 제도와 BBC 왕실 헌장 개정을 둘러싸고 영국 정부와 협상을 진행 중이다.