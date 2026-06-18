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본문 요약

케빈 워시 신임 의장 체제의 미 연방준비제도가 연내 금리 인상을 시작할 것이란 전망이 확산하면서 17일 뉴욕증시가 약세로 마감했다.

연준은 케빈 워시 신임 의장 체제에서 첫 통화정책 회의를 열고 기준금리를 현 3.50~3.75%로 동결했지만, 상당수 위원이 연내 금리 인상 전망을 제시했다.

연준 위원들은 지난 3월 경제전망 점도표에서 연내 1회 금리 인하를 예상한다고 판단했는데, 이번 수정 경제전망에서는 연내 1회 인상을 예상한다고 견해를 바꿨다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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뉴욕증시, 금리인상 가능성에 약세 마감…다우 0.97%↓

입력 2026.06.18 07:35

수정 2026.06.18 07:41

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  • 이정호 기자

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S&P500 1.21%↓…나스닥 1.34%↓

미국 뉴욕증권거래소(N YSE) 전경. 위키피디아 제공

미국 뉴욕증권거래소(N YSE) 전경. 위키피디아 제공

케빈 워시 신임 의장 체제의 미 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인상을 시작할 것이란 전망이 확산하면서 17일(현지시간) 뉴욕증시가 약세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 506.51포인트(-0.97%) 내린 51,493.16에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 91.22포인트(-1.21%) 내린 7,420.13에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 354.69포인트(-1.34%) 내린 26,021.66에 각각 마감했다.

마이크로소프트(-3.80%), 메타(-5.44%), 알파벳(-2.53%), 아마존(-3.46%) 등 주요 빅테크(대형 기술기업) 종목이 하락하며 이날 지수 하락을 주도했다.

뉴욕증시 데뷔 후 3거래일 상승세를 지속했던 스페이스X는 이날 상장 후 처음으로 4.95% 하락했다.

마이크론 테크놀러지(2.20%), 웨스턴디지털(4.56%) 등 메모리 칩 제조사는 이날 상승세를 유지하며 지수 하단을 지지했다.

연준은 케빈 워시 신임 의장 체제에서 첫 통화정책 회의를 열고 기준금리를 현 3.50~3.75%로 동결했지만, 상당수 위원이 연내 금리 인상 전망을 제시했다.

연준 위원들은 지난 3월 경제전망 점도표에서 연내 1회 금리 인하(중간값 3.4%)를 예상한다고 판단했는데, 이번 수정 경제전망에서는 연내 1회 인상(중간값 3.8%)을 예상한다고 견해를 바꿨다. 연내 1회 이상 금리 인상을 예상한다고 적어낸 위원은 9명에 달했다.

연준의 정책 선제안내 제시에 부정적인 견해를 밝혀온 워시 의장은 이날 금리 전망 점도표를 적어내지 않았다.

연준의 통화정책 경로 전망이 매파적(통화긴축 선호)으로 바뀌면서 통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 금리는 급등(채권가격 하락)했다.

전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 뉴욕증시 마감 무렵 2년 만기 미국채 수익률은 4.21%로 전장 대비 0.17%포인트 올랐다.

10년 만기 미국채 수익률은 같은 시간 전장 대비 전장 대비 0.07%포인트 오른 4.499%로 심리적 저항선인 4.5%에 다시 육박했다.

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