한 달 만에 온열질환자 297명…지난해보다 1.5배 증가

무더운 날씨가 지속되는 가운데 올해 온열질환 감시체계가 가동된 이후 300명에 가까운 온열질환자가 발생한 것으로 나타났다.

18일 질병관리청의 온열질환 응급실 감시체계에 따르면, 이달 16일까지 응급실을 찾은 온열질환자는 297명으로 집계됐다.

질병청은 지난달 15일부터 전국 516개 응급실 운영 의료기관과 함께 온열질환 감시체계를 가동하고 있다. 감시체계 가동 한 달 만에 약 300명의 온열질환자가 응급실을 찾은 셈이다. 이는 지난해 같은 기간(192명)보다 약 1.5배 많은 규모다.

올해 온열질환자 현황을 살펴보면 남성이 206명(69.4%)으로 여성(30.6%)의 2배가 넘었다. 연령별로 보면 40대(16.5%)와 30대(16.2%)가 많았다. 60대(13.5%)와 70대(12.5%) 비율도 적지 않은 비중을 차지했다.

질환별로는 열탈진이 156명(52.5%)으로 가장 많았다. 이어 열사병(60명·20.2%)과 열실신(49명·16.5%) 순이었다.

온열질환은 고온 환경에 장시간 노출돼 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않으면서 발생하는 급성 질환으로, 열사병과 열탈진 등이 대표적이다.