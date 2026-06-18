미 원유 재고 41년 만에 최저···호르무즈 봉쇄 여파

미국의 원유 재고가 40여 년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 미·이란 전쟁 장기화로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 공급 차질 우려가 커진 데다 전략비축유 방출과 원유 수출 증가가 겹친 영향으로 풀이된다.

미국 에너지정보청(EIA)이 17일(현지시간) 발표한 주간 원유 재고 통계에 따르면 지난 12일 기준 미국의 전체 원유 재고(전략비축유 포함)는 7억5847만배럴로 집계됐다. 이는 전주보다 1720만배럴 줄어든 것으로, 1985년 3월 이후 약 41년 만에 가장 낮은 수준이다.

상업용 원유 재고는 4억1822만배럴로 한 주 전보다 826만배럴 감소했다. 감소 폭은 로이터통신이 집계한 시장 전망치(460만배럴 감소)를 크게 웃돌았다.

미국 원유 재고는 지난 10주 연속 감소세를 이어가고 있다. 지난 2월 말 미·이란 전쟁이 시작된 이후 호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 공급에 차질이 빚어지면서 글로벌 에너지 시장의 불안이 커진 영향이다.

도널드 트럼프 행정부가 유가 안정을 위해 전략비축유(SPR)를 대규모로 방출한 것도 재고 감소를 부추겼다. 전략비축유는 전쟁이나 공급망 위기 등에 대비해 미국 정부가 비축해 둔 원유로, 비상시 시장에 방출해 에너지 수급을 안정시키는 역할을 한다.

여기에 지난 5월 미국의 원유 수출량이 사상 최고 수준을 기록하면서 재고 감소 속도가 더욱 빨라졌다.특히 중동 지역 공급 불안이 커지자 아시아와 유럽의 정유업체들이 미국산 원유 구매를 늘리면서 미국산 원유 수출이 크게 증가한 것으로 나타났다.

시장에서는 원유 재고가 예상보다 빠르게 줄어들면서 향후 국제유가와 에너지 공급망에 미칠 영향에 주목하고 있다.