이란, 호르무즈 통행료 부과 재확인···종전 MOU에도 남은 뇌관

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결한 가운데, 이란은 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 통행료 부과 방침을 재확인했다. 종전 합의에 포함된 60일간의 무료 통항 기간이 끝나면 해협 이용에 비용을 부과할 수 있다는 것이다.

17일(현지시간) AFP통신과 로이터통신 등에 따르면 이란 측 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 국영TV 인터뷰에서 “호르무즈 해협은 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것”이라며 “이란은 해협에 대한 주권적 권리를 갖고 있으며 우리가 제공하는 서비스에 대해 정당한 대가를 받을 것”이라고 말했다.

다만 그는 “국제법이나 해상 항행의 자유를 침해하겠다는 의미는 아니다”라고 덧붙였다.

갈리바프 의장의 발언은 종전 MOU에 명시된 60일간의 본협상 기간이 끝난 뒤 호르무즈 해협의 관리 권한과 통행 체계가 어떻게 정리될지를 둘러싼 불확실성이 여전한 상황에서 나왔다.

MOU 제5조에는 “이란은 페르시아만과 오만해를 오가는 상선들이 60일 동안 비용 부담 없이 안전하게 통항할 수 있도록 노력한다”는 내용이 담겼다. 무료 통항이 적용되는 기간을 본협상 기간인 60일로 한정한 것이다.

같은 조항에는 “이란은 호르무즈 해협의 미래 관리 체계와 해양 서비스에 대해 오만 등 관련국과 협의한다”는 내용도 포함됐다. 이를 두고 이란이 향후 해협 운영 과정에서 더 적극적으로 영향력을 행사하려는 것 아니냐는 해석이 나온다.

이란은 특히 협정문에 들어간 ‘60일 동안만 비용 없이(with no charge for 60 days only)’라는 표현을 근거로 협상 기간 종료 이후에는 민간 선박에 통행료나 각종 서비스 비용을 부과할 수 있다는 입장을 내세울 것으로 보인다.

이는 트럼프 대통령이 그동안 “호르무즈 해협은 완전히 개방될 것이며 통행료도 없을 것”이라고 강조해온 설명과는 온도 차가 있는 대목이다. 이에 따라 종전 합의 이후에도 해협 통제권과 통행료 문제를 둘러싼 논란이 다시 불거질 가능성이 있다는 관측이 나온다.