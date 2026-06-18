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하반기부터 천연가스 할당관세 ‘0%’로 낮추고, AI가격 모니터링 추진한다

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본문 요약

올 하반기부터 LNG, LPG 등 천연가스에 대한 할당관세율이 0%로 인하된다.

현재 기본 관세율 대비 최대 30% 낮은 할당관세가 적용되고 있는 바나나, 파인애플, 망고 등 과일 3종은 오는 8월15일까지, 코코아파우더와 냉동과일 등 10개 식품원료에 대해선 올 연말까지 할당관세가 적용된다.

포도농축액, 레몬농축액 등 7개 식품원료와 2개 사료원료는 올 하반기부터 연말까지 새로 할당관세가 적용된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하반기부터 천연가스 할당관세 ‘0%’로 낮추고, AI가격 모니터링 추진한다

입력 2026.06.18 09:01

  • 김경민 기자

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서울시내의 한 집합건물에 전기 계량기가 설치돼 있다. 성동훈 기자

서울시내의 한 집합건물에 전기 계량기가 설치돼 있다. 성동훈 기자

올 하반기부터 LNG, LPG 등 천연가스에 대한 할당관세율이 0%로 인하된다. 과일과 코코아파우더 등 식품원료 등에 대해선 이달 말 만료되는 할당관세 기간을 최대 연말까지 연장한다.

정부는 18일 열린 민생물가 특별관리 관계장관TF에서 이같은 내용이 담긴 하반기 할당관세 운용방안을 발표했다. 정부는 7월부터 연말까지 LNG, LPG, LNG제조용 원유에 대해 할당관세율을 0%로 적용한다. 정부는 기본관세율(3%)보다 낮은 1~2%의 할당관세를 적용할 예정이었으나 이를 한단계 더 낮춘 것이다.

발전용LNG에 대해선 개별소비세를 올 하반기 한시적으로 15% 감면하고, LPG부탄에 대한 유류세 탄력세율을 다음달 말까지 1개월 연장한다.

재정경제부 관계자는 “도시가스, 전기 등 공공요금 안정화, 택시와 소형 트럭 등 운송비의 절감효과가 기대된다”고 말했다.

식품업계의 원가 부담을 줄이기 위해 이달말 일몰 예정이던 과일과 식품원료 등의 할당관세를 연장한다. 현재 기본 관세율 대비 최대 30% 낮은 할당관세가 적용되고 있는 바나나, 파인애플, 망고 등 과일 3종은 오는 8월15일까지, 코코아파우더와 냉동과일 등 10개 식품원료에 대해선 올 연말까지 할당관세가 적용된다.

포도농축액, 레몬농축액 등 7개 식품원료와 2개 사료원료는 올 하반기부터 연말까지 새로 할당관세가 적용된다.

정부는 할당관세 외에도 인공지능(AI)을 적용해 주요 물가 품목 가격을 모니터링하고 농산물과 수산물의 수급도 관리할 방침이다. 생성형AI로 인근 판매처별 농축산물의 가격과 할인정보를 쉽게 알 수 있는 알뜰 소비 앱을 구축해 5개 지역에서 시범적용할 예정이다.

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