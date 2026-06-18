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4월 국내은행 대출 연체율 0.61%…전년 대비 소폭 상승

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본문 요약

지난 4월 국내은행의 원화대출 연체율이 소폭 상승했다.

부문별로는 기업대출 전체 연체율이 0.74%로 전월보다 0.06%p 상승했다.

중소기업 대출 연체율은 전월 대비 0.09%p 올라 0.9%를 기록했다.

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4월 국내은행 대출 연체율 0.61%…전년 대비 소폭 상승

입력 2026.06.18 09:05

  • 이정호 기자

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기업대출 전체 연체율은 0.74%

금융감독원 로고

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지난 4월 국내은행의 원화대출 연체율이 소폭 상승했다.

18일 금융감독원에 따르면 4월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.61%로 집계됐다. 지난해 4월 말(0.57%)과 비교하면 0.04%p 높은 수준이다.

은행권의 대출 연체율은 지난 2월 0.62%로 9개월 만에 최고치를 기록했으나, 3월에는 0.56%로 하락한 바 있다.

4월 신규 연체채권 규모는 2조9000억원으로 전월(2조7000억원)보다 2000억원 증가했다. 연체채권 정리 규모는 전월(4조3000억원)보다 2조7000억원 감소한 1조6000억원이다.

4월 기준 신규 연체율은 0.12%로 전월(0.11%) 대비 0.01%p 상승했으며, 1년 전과 비슷한 수준을 기록했다.

부문별로는 기업대출 전체 연체율이 0.74%로 전월보다 0.06%p 상승했다.

중소기업 대출 연체율은 전월(0.81%) 대비 0.09%p 올라 0.9%를 기록했다. 이는 지난해 5월 이후 최고 수준이었던 지난 2월(1.02%)보다는 낮은 수치다..

대기업 대출 연체율은 0.22%로 전월(0.22%)과 같았으나, 자난해 4월보다는 0.09%p 올랐다.

가계대출 연체율은 0.42%로 0.02%p 상승했다.

주택담보대출 연체율은 0.3%로 0.01%p 올랐고 이외에 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.07%p 상승한 0.83%로 집계됐다.

금감원은 “중동 전쟁으로 고물가·고환율이 지속되고 있는 데다, 시장 금리 상승 등 대내외 불확실성이 상존한다”며 “모니터링을 강화하고 은행의 선제적인 손실흡수능력 확충을 유도하겠다”고 밝혔다.

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