코스피, 8970선 돌파해 장중 최고치…9000선 넘어설까

코스피가 18일 상승 출발하며 장중 최고치를 경신했다.

코스피는 이날 오전 전장 대비 20.68포인트(0.23%) 오른 8884.92로 출발해 8975.52까지 오르며 장중 최고치를 경신했다.

코스피는 이날 오전 9시 22분 현재 전장 대비 52.34포인트(0.59%) 오른 8916.58을 기록 중이다.