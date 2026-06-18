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본문 요약

강원도는 오는 19일부터 21일까지 사흘간 춘천시청 앞 광장에서 '강원 한우데이'를 개최한다고 18일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 '강원 한우데이'는 강원도와 생산자단체가 함께 추진하는 한우 소비촉진 행사다.

최근 사료비 등 생산비 상승으로 어려움을 겪고 있는 축산농가를 지원하고, 고물가로 위축된 구매 심리를 회복해 한우 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.

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최대 40% 할인 ‘강원 한우데이’···19일부터 사흘간 개최

입력 2026.06.18 09:50

수정 2026.06.18 10:34

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  • 최승현 기자

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강원도청 전경.

강원도청 전경.

강원도는 오는 19일부터 21일까지 사흘간 춘천시청 앞 광장에서 ‘강원 한우데이’를 개최한다고 18일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 ‘강원 한우데이’는 강원도와 생산자단체가 함께 추진하는 한우 소비촉진 행사다.

최근 사료비 등 생산비 상승으로 어려움을 겪고 있는 축산농가를 지원하고, 고물가로 위축된 구매 심리를 회복해 한우 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.

이번 행사에서는 한우를 시중가 대비 최대 40% 할인된 가격에 살 수 있다.

소비자 선호도가 높은 구이용 등심을 비롯해 국거리와 불고기용 등 다양한 부위를 합리적인 가격에 구매할 수 있어 소비자들의 큰 호응이 기대된다.

행사장에서는 다양한 문화·체험 프로그램도 운영된다.

한우 버거 나눔 행사와 어린이 뮤지컬, 마술공연 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 마련된다.

현장에서 구매한 한우를 바로 맛볼 수 있는 무료 쿠킹 서비스도 제공된다.

또 지역 농가공품과 핸드메이드 제품을 판매하는 플리마켓과 푸드트럭도 함께 운영된다.

강원도 관계자는 “이번 행사가 소비자에게는 장바구니 부담을 덜어주고, 축산농가에는 실질적인 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 한우 소비 기반 확대와 축산농가 경영안정을 위한 다양한 지원 정책을 지속해서 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

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