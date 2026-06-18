경기도장애인복지종합지원센터(누림센터)는 2026년 제1기 장애인 정책 리더스포럼 교육생 칼럼 릴레이를 시작한다. 그 두 번째 순서로 '자립의 진정한 지표: 기능 훈련보다 중요한 동네 친구가 있는 삶'을 공개한다.

누림센터는 제1기 장애인 정책 리더스포럼 교육생들이 작성한 칼럼을 순차적으로 공개하며 장애인 정책의 미래 방향에 대한 사회적 논의를 이어간다. 제1기 장애인 정책 리더스포럼은 장애인복지 현장의 전문가와 실천가들이 정책 현안을 논의하고 미래 비전을 공유하기 위해 마련된 교육과정으로 누림센터는 향후에도 현장 중심 정책 제안을 지속적으로 발굴·확산할 계획이다.

이번 칼럼은 장애인의 자립을 바라보는 기존 시각에 문제를 제기하며 지역사회 안에서 형성되는 관계가 자립의 핵심 요소라는 점을 강조했다. 그동안 장애인 자립은 요리, 세탁, 청소, 금전관리 등 일상생활 기술을 얼마나 수행할 수 있는지에 초점을 맞춰 평가돼 왔다.



그러나 이러한 접근이 자립의 본질을 충분히 설명하지는 못한다. 우리 사회 누구도 완전히 혼자 살아가지 않을 뿐만 아니라, 시장과 병원, 이웃, 직장동료 등 다양한 관계 속에서 도움을 주고받으며 살아가기 때문이다. 이는 장애인에게도 자립은 혼자서 모든 일을 해결하는 능력이 아니라 어려움이 있을 때 도움을 요청할 수 있는 사람과 관계가 있는 상태를 의미한다. 특히 최근 장애인복지 분야에서 주목받고 있는 관계적 자율성과 장애인의 자기결정권 역시 지역사회 관계 속에서 더욱 안정적으로 실현될 수 있다.



향후 자립지원 사업의 성과를 평가할 때는 혼자 할 수 있는 기술의 개수보다 지역사회 안에서 관계를 맺고 있는 사람의 수를 함께 살펴봐야 한다. 또 동네 편의점 사장, 이웃 주민, 지역 상인과의 관계가 자립생활을 지속 가능하게 만드는 중요한 자산이기 때문에 자립지원 과정에서 발생하는 위험을 사회가 함께 책임지는 구조가 필요하다.



현재 복지 현장에서는 사고 발생 시 실무자 개인에게 책임이 집중되는 구조 때문에 당사자의 도전을 지원하기 어려운 경우가 적지 않다. 이러한 구조는 장애인의 자기결정권과 성장 기회를 제한할 수 있다. 실패와 시행착오 역시 자립 과정의 일부로 보고 지역사회가 일정 수준의 위험을 함께 감수하고 지원할 수 있는 사회적 책임체계를 마련해야 한다.

