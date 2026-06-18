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“GTX 철근 누락 허위·왜곡 보도”···서울시, MBC 상대 3억원 규모 손배소 제기

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본문 요약

서울시가 MBC를 상대로 3억원 규모의 손해배상 청구소송을 제기했다.

시는 "76차례에 걸친 MBC의 보도로 서울시정에 대한 신뢰가 훼손되고, 시민 불안이 증폭됐으며, 현장 대응 업무 가중과 행정력 낭비로 사업 추진에도 차질이 발생했다"고 밝혔다.

시는 손해배상금 3억원과 함께 MBC 뉴스데스크 및 MBC 홈페이지에 정정보도문 개제도 청구했다.

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“GTX 철근 누락 허위·왜곡 보도”···서울시, MBC 상대 3억원 규모 손배소 제기

입력 2026.06.18 10:14

수정 2026.06.18 10:29

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  • 류인하 기자

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일일 언론스크랩에서도 MBC보도 제외

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 다음날인 지난 4일 서울시청으로 복귀하기 전 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 다음날인 지난 4일 서울시청으로 복귀하기 전 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

서울시가 MBC를 상대로 3억원 규모의 손해배상 청구소송을 제기했다.

서울시는 영동대로 지하공간 복합개발사업 철근누락과 관련해 “MBC가 허위·왜곡 보도를 했다”며 지난 17일 서부지법에 MBC와 보도본부장, 담당 기자를 상대로 정정보도 및 손해배상 청구 소장을 제출했다고 18일 밝혔다. 언론중재위원회의 판단 없이 법원에서 다퉈 보겠다는 것이다.

시는 “76차례에 걸친 MBC의 보도로 서울시정에 대한 신뢰가 훼손되고, 시민 불안이 증폭됐으며, 현장 대응 업무 가중과 행정력 낭비로 사업 추진에도 차질이 발생했다”고 밝혔다.

시는 손해배상금 3억원과 함께 MBC 뉴스데스크 및 MBC 홈페이지에 정정보도문 개제도 청구했다.

시는 이날 보도자료를 통해 “이번 조치는 언론의 정당한 비판 기능을 제약하려는 목적이 아니다”라면서 “사실에 기반하지 않은 무책임한 보도로 시민에게 혼란을 주고, 시정 신뢰를 중대하게 훼손한 것에 대한 대응”이라고 밝혔다.

한편 서울시는 지난 15일부터 ‘일일 언론 스크랩’에서 MBC보도를 제외하고, 스크랩 자료 표지에 ‘편파·왜곡 보도 매체는 스크랩에서 제외합니다’라고 기재하고 있다.

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