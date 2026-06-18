정선군, ‘억새 명소’ 민둥산 등산로 일원 오가는 셔틀버스 운행

강원 정선군은 오는 11월 8일까지 주말마다 억새 명소인 민둥산 등산로 일원을 오가는 셔틀버스를 운행한다고 18일 밝혔다.

먼저 이달부터 민둥산 억새 축제가 개막되는 오는 9월까지는 정선군 남면 무릉1로 민둥산역에서 민둥산 등산로 입구인 발구덕까지 셔틀버스를 운행한다.

또 축제 기간인 오는 9월부터 11월까지는 민둥산 운동장과 능전마을에서 각각 출발해 발구덕까지 운행하는 2개 노선을 운영한다.

정선군은 총 46일간 셔틀버스를 주말마다 운행해 민둥산을 찾는 관광객들의 이동 편의를 지원할 계획이다.

이용요금은 1인당 1만 원이다.

지역 내 소비를 유도하기 위해 셔틀버스 탑승객에게 지역 화폐인 상품권 5000원을 환급해 주기로 했다.

셔틀버스 시간표 등 자세한 사항은 정선 여행 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.

전국 5대 억새 군락지 중 하나인 민둥산은 해발 1119m로 8부 능선에서 정상까지 66만여㎡에 달하는 광활한 능선에 억새가 뒤덮여 있다.

솜털 억새는 낮엔 가을 햇살을 받으며 은빛으로, 해 질 무렵에는 석양에 물들어 황금빛 물결을 일으키며 장관을 연출한다.

매년 가을 민둥산의 억새 물결을 감상하기 위해 30만 명 가량의 관광객이 찾는다.

특히 민둥산 정상 부근에 있는 ‘돌리네’는 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 인증 사진 명소로 주목받고 있다. 돌리네는 석회암 등 기반암이 녹아서 형성되는 카르스트(karst) 지형 발달과정에서 초기에 나타나는 작은 규모의 움푹 팬 웅덩이다.

민둥산 정상을 오르는 길은 모두 4개 코스다.

이 가운데 남면 증산초등학교를 출발해 쉼터를 거쳐 정상에 이르기까지 왕복 3시간이 걸리는 코스가 가장 인기를 끌고 있다.

능전마을~발구덕~정상 3.3㎞(1시간 20분), 화암약수~구슬동~갈림길~정상 7.1㎞(6시간 30분), 삼내약수~갈림길~정상 3.5㎞(2시간) 코스도 있다.

신원선 정선군 관광과장은 “보다 많은 관광객이 민둥산의 매력을 즐길 수 있도록 셔틀버스 운영을 확대했다”라고 말했다.