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포스코인터, 인도네시아 삼푸르나 아그로 인수 통합한 새 CI 공개

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본문 요약

포스코인터내셔널이 인도네시아 팜 기업 '삼푸르나 아그로'의 인수 후 통합을 마무리하고, 새 사명 'PT.PAR'과 기업 아이덴티티를 공개했다.

PT.PAR는 앞으로 포스코인터내셔널 팜 사업의 핵심 생산 거점이자 종자 사업 역량의 중심축 역할을 담당하게 된다.

이를 통해 포스코인터내셔널은 종자 개발, 농장 운영, 팜유 생산, 정제유 생산, 바이오연료 원료 공급으로 이어지는 팜 사업의 수직계열화를 마쳤다.

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포스코인터, 인도네시아 삼푸르나 아그로 인수 통합한 새 CI 공개

입력 2026.06.18 10:23

  • 김경학 기자

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“종자부터 정제까지 팜 가치사슬 완성”

프라임 아그리 리소시즈 기업 아이덴티티. 포스코인터내셔널 제공

프라임 아그리 리소시즈 기업 아이덴티티. 포스코인터내셔널 제공

포스코인터내셔널이 인도네시아 팜 기업 ‘삼푸르나 아그로’의 인수 후 통합을 마무리하고, 새 사명 ‘PT.PAR’과 기업 아이덴티티(CI)를 공개했다. ‘PT’는 인도네시아에서 주식회사에 붙이는 한국의 ‘㈜’와 같은 약어다.

포스코인터내셔널은 이를 공식화하기 위한 선포 행사를 지난 17일 인도네시아 자카르타 래플스 호텔에서 열었다.

포스코인터내셔널은 이번 인수를 통해 기존 농장 운영 중심 사업에서 나아가 종자 개발 역량까지 사업영역을 확장하게 됐다. PT.PAR는 앞으로 포스코인터내셔널 팜 사업의 핵심 생산 거점이자 종자 사업 역량의 중심축 역할을 담당하게 된다.

이를 통해 포스코인터내셔널은 종자 개발, 농장 운영, 팜유 생산, 정제유 생산, 바이오연료 원료 공급으로 이어지는 팜 사업의 수직계열화를 마쳤다. 단순한 농장 운영을 넘어 식량·바이오 소재 원료 전반을 아우르는 글로벌 식량·소재 플랫폼으로 도약한다는 게 포스코인터내셔널의 계획이다.

포스코인터내셔널이 보유한 인도네시아 팜 농장 면적은 총 15만4000㏊(헥타르)로 서울 면적의 약 2.5배에 달한다. 생산 기반 확대와 종자 사업 역량 확보 효과가 본격 반영됨에 따라 올해 팜 사업 영업이익 규모는 전년 대비 2배 이상 성장을 목표하고 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 “PT.PAR의 출범과 이번 CI 선포는 팜 사업의 생산 기반 확대와 종자 사업 역량 강화를 통해 식량사업의 새로운 성장단계 진입을 알리는 이정표”라며 “팜 사업 경쟁력을 지속 강화해 글로벌 식량·소재 플랫폼으로서의 입지를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

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