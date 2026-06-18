장마·무더위도 끄떡없는 부천 ‘우산 복지’

경기 부천시민들은 ‘리본 우산’ 덕분에 장마와 무더위도 끄떡없을 것으로 보인다.

부천시는 ‘리본우산(Re:born·폐우산이 새우산으로 다시 태어난다)’ 사업을 더 강화하겠다고 18일 밝혔다.

리본우산은 고장 난 우산을 무상으로 수리·대여하고, 폐우산을 재활용해 자원순환과 지역 일자리를 함께 도모하는 생활밀착형 정책이다.

2018년 시작돼 지난 5월까지 리본우산 누적 이용객은 4만7000여건이다. 우산수리가 2만7000여건, 고장난 우산 기증 1만1000여건, 무료 대여 8800여건 등이다.

부천시는 경인전철 송내역과 중동 행복주택, 내동 렉스타운 등 3곳에 우산수리센터를 운영하고 있다. 이곳에서는 누구든 우산을 수리하거나 빌릴 수 있고, 고장 난 우산을 기부할 수도 있다.

또한 서울지하철 7호선 부천역과 춘의역, 부천시청역과 소사구청 등 4곳에는 무료 우산 대여소가 운영되고 있다.

리본우산 사업은 매년 3월부터 10월까지 운영되며, 이 기간 우산수리센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 무료 대여소는 언제든 이용할 수 있다.

부천시는 지난해부터 폭염에 대비해 양산 무료 대여사업도 하고 있다. 무더위 속 외출이 불가피한 시민들에게 양산을 무료로 빌려줘 온열질환을 예방하고, 여름철 갑작스러운 비 소식에 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.

양산은 37개동 행정복지센터에 40개씩 모두 1480개를 배치했다.

조용익 부천시장은 “리본우산은 무료 대여와 무료 수리·자원 재생·취약계층 일자리 창출 등 1석 4조의 효과가 있는 생활밀착형 정책”이며 “장마와 폭염 등 계절성 재난에 대응해 시민의 건강과 안전에 도움이 될 수 있도록 사업을 지속 개선해 추진하겠다”고 말했다.