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아·태지역 병원 10개 전문분야 중 국내 병원이 9개 분야 1위 석권

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아·태지역 병원 10개 전문분야 중 국내 병원이 9개 분야 1위 석권

입력 2026.06.18 10:51

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아시아·태평양지역 병원 평가에서 국내 병원들이 10개 전문분야 중 9개 분야 1위를 차지했다. 게티이미지

아시아·태평양지역 병원 평가에서 국내 병원들이 10개 전문분야 중 9개 분야 1위를 차지했다. 게티이미지


미국 시사주간지 뉴스위크의 아시아·태평양지역 병원 평가에서 국내 병원들이 10개 전문분야 중 9개 분야의 1위를 차지했다.

뉴스위크가 18일 발표한 ‘아시아·태평양 최고 전문병원 2026’ 순위를 보면 서울아산병원은 5개, 삼성서울병원은 3개, 서울대병원은 1개 분야에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 조사에선 뉴스위크가 글로벌 조사업체 스타티스타와 함께 한국과 일본·호주·싱가포르·대만 등 11개국 8000여명의 의료종사자를 대상으로 실시한 온라인 설문과 국가별 의료 성과 지표, 환자 건강상태 자가평가 등을 종합해 분야별 순위를 매겼다.

서울아산병원은 심장·심장수술·신경·내분비·정형외과 등 5개 분야에서 1위를 차지해 전체 평가 대상 병원 중 가장 많은 분야에서 1위를 차지한 병원에 올랐다. 삼성서울병원은 총 3개 분야에서 1위에 올랐으며 암과 호흡기 분야에선 3년 연속 1위를, 올해 처음으로 평가가 이뤄진 소화기 분야에선 첫 1위를 차지했다. 서울대병원은 소아청소년 분야 1위를 기록했다.

국내 병원이 유일하게 1위를 차지하지 못한 신경외과 분야에선 일본 도쿄대학병원이 가장 높은 평가를 받았다. 세브란스병원은 바로 그 뒤를 이어 신경외과 2위를 차지했고, 정형외과 2위, 내분비·호흡기 4위 등 다수의 분야에서 순위권에 올랐다.

분야별 최상위 평가를 받아 10위권에 든 국내 병원도 다수였다. 경희대병원은 정형외과 3위, 강남세브란스병원은 신경외과 4위, 서울성모병원은 내분비 6위, 인하대병원은 호흡기 7위에 오르는 등 전 분야에 걸쳐 국내 병원들이 최상위권에서 높은 비율을 차지했다.

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