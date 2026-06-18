“주목할 특징주 ‘이것’” 기사로 주가 띄우고 팔아치워···주가 조작한 기자 일당 검찰 송치

거래량 적은 종목 타깃, 4년8개월간 85억 상당 챙겨 6명 중 4명이 현직···추적 피하려 차명 계좌 동원도

기사를 ‘주가 띄우기’ 도구로 활용해 막대한 부당이득을 챙긴 전·현직 기자들이 검찰에 넘겨졌다.

금융감독원 자본시장 특별사법경찰은 자본시장법 위반 혐의로 회계사와 기자들이 가담한 주가조작 일당 6명을 검찰에 송치했다고 18일 밝혔다. 총책인 회계사 A씨는 구속됐으며 기자 4명은 불구속 상태로 넘겨졌다. 이 중 3명은 현직 기자인 것으로 파악됐다.

금감원에 따르면 A씨는 ‘특징주’ 기사가 투자자의 매수세를 자극하는 것을 보고 현직 기자들과 공모한 뒤 2020년 10월부터 지난해 6월까지 총 1800여건의 특징주 기사를 쏟아냈다.

주로 거래량이 적어 주가 변동성이 큰 종목을 범행 대상으로 삼았으며 보도 전 매수하고, 보도 후 주가가 오르면 매도하는 방식으로 약 4년8개월 간 85억6000만원의 부당이득을 취한 것으로 확인됐다.

이들 일당은 본인 명의뿐 아니라 차명 계좌를 이용해 감시망을 피해가려고 했으며 금감원 특사경의 압수수색 직전까지 범행을 지속한 것으로 파악됐다.

금감원 특사경은 현직 기자 B씨도 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다. B씨는 2022년 10월부터 2024년 7월까지 1년10개월 간 ‘선행매매’ 수법으로 총 7억5000만원의 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐다.

B씨는 주가조작 표적이 된 종목의 주식을 매수한 뒤 통상 1분 뒤 특징주 기사를 보도했으며 주가가 오르면 3분 후 매도를 시작해 선행매매 1건당 평균 200만원의 부당이득을 얻은 것으로 파악됐다. 1건당 최대 부당이득은 3823만원에 달했다.

금감원 특사경은 “기자가 연루된 선행매매 사건과 같이 자본시장의 공정한 거래 질서를 훼손하고 선량한 일반 투자자에게 피해를 입히는 행위를 감시하고 위법 행위 발견 시 엄정하게 수사해 자본시장 신뢰도를 높이겠다”고 밝혔다.