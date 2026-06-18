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경남도, 생애주기형 유기동물 입양 지원 강화···최대 65만원 혜택

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본문 요약

경남도는 건전한 반려동물의 입양 문화를 확산하기 위해 맞춤형 동물 입양 지원을 강화한다고 18일 밝혔다.

경남도는 시군 동물보호소를 통해 유기 동물을 입양하는 도민을 대상으로 총 3억5700만원의 사업비를 투입하고 있다.

입양 초기 진료비부터 미용비, 중성화수술비, 펫보험, 생애 마지막 장례비까지 지원하는 '생애주기형 유기동물 입양 지원' 체계를 운영한다.

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경남도, 생애주기형 유기동물 입양 지원 강화···최대 65만원 혜택

입력 2026.06.18 11:00

  • 김정훈 기자

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유기 동물 보호. 경향신문 자료사진

유기 동물 보호. 경향신문 자료사진

경남도는 건전한 반려동물의 입양 문화를 확산하기 위해 맞춤형 동물 입양 지원을 강화한다고 18일 밝혔다.

경남도는 시군 동물보호소를 통해 유기 동물을 입양하는 도민을 대상으로 총 3억5700만원의 사업비를 투입하고 있다. 입양 초기 진료비부터 미용비, 중성화수술비, 펫보험, 생애 마지막 장례비까지 지원하는 ‘생애주기형 유기동물 입양 지원’ 체계를 운영한다.

세부사업으로는 시군 동물보호센터에서 입양 후 내장형 동물등록을 완료한 입양자를 대상으로 ‘유기유실동물 보호관리 지원사업’을 추진한다. 이 사업은 입양장려금과 펫보험료, 장례지원비 등을 지원하는 사업으로, 도는 총 1억7000만원의 예산을 투입해 1690마리를 지원할 계획이다.

또 ‘유기·유실동물 입양비 지원사업’을 통해 입양동물의 진단비·치료비·미용비·중성화수술비 등 입양 초기 비용도 지원한다. 도는 총 1억8700만원을 투입해 748마리를 지원할 계획이다.

유기 동물을 새 가족으로 맞이하는 도민은 마리당 최대 65만원의 실질적인 혜택을 받을 수 있다. 지원 항목은 입양장려금 10만원, 펫보험료 10만원, 장례지원비 20만원, 진단비·치료비·미용비 등 25만원이다.

경남도 관계자는 “입양 과정에서 발생하는 의료비와 양육 부담은 물론 생애 마지막 순간까지 지원해 도민들이 보다 안심하고 입양할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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