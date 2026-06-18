대구예술인지원센터, 온라인 네트워킹 플랫폼 ‘컨택포인트’ 운영

대구문화예술원은 지역 예술인을 위한 온라인 네트워킹 플랫폼인 ‘컨택포인트’을 운영한다고 18일 밝혔다.

이는 예술인이 자신의 포트폴리오를 등록하고 이를 바탕으로 동료 예술인, 기업·기관 등 다양한 수요처와 연결될 수 있도록 만든 창구다.

예술인은 손쉽게 자신의 창작활동과 역량을 알리고, 지역 기업 및 공공기관 등은 미술·음악·사진·공연 등 다양한 분야에서 활동하는 지역 예술인들의 포트폴리오와 활동 현황을 누리집을 통해 상시 열람할 수 있다.

실제 지난해 성사된 ‘팔공산국립공원 숲속 한마당 청년 예술 공연’ 당시 팔공산국립공원 동부사무소 측은 행사 취지에 맞는 연주자를 찾기 위해 컨택포인트에 등록된 포트폴리오를 활용했다. 이를 통해 지역 청년 클래식 기타 연주자에게 협업을 제안해 공연까지 이뤄졌다.

대구문화예술원은 단순한 정보 수집을 넘어 기존에 구축된 지역 전문예술인의 데이터를 관리하고 효과적으로 활용해, 자생적인 예술 생태계가 마련될 수 있게 유도할 방침이다.

방성택 대구문화예술진흥원 문화예술본부장은 “예술인들이 컨택포인트를 통해 새로운 프로젝트 파트너와 적극 교류하며 자신만의 활동 영역을 무한히 확장해 나가길 기대한다”며 “예술인과 지역사회가 상생하는 자생적 네트워킹 환경이 정착될 수 있도록 다방면으로 돕겠다”고 말했다.