BTS 공연 관광 파급효과 ‘대박’···부산 관광기념품점 매출 136% ‘껑충’

부산시는 지난 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 열린 ‘BTS 월드투어 아리랑 in 부산’과 연계한 ‘도시 전역 축제화 프로젝트’가 성공리에 마무리됐다고 18일 밝혔다.

이날 부산시에 따르면 지난 11~13일 부산 김해국제공항을 이용한 외국인 관광객 수는 3만263명으로 집계됐다. 또한 부산역에 설치된 웰컴센터에는 2만6245명이 찾았고, 시가 기념품을 증정한 이는 8200명에 달하는 것으로 조사됐다.

해운대구 구남로 러브송라운지에는 10만여명이 몰렸으며, 부산항 제1부두 포트 빌리지에는 5만여명, 광안리해수욕장 라이팅쇼는 모두 5만4000여명이 현장 관람한 것으로 나타났다.

부산역·광안리·해운대의 부산 관광기념품점 하루 평균 매출은 약 854만원으로 지난해 같은 달과 비교해 136% 증가했다. 특히 지난 14일에는 역대 최고 매출인 1410만원을 기록했다.

공연으로 인한 중대 안전사고는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 부산시는 부산교통공사 등의 협조를 받아 도시철도 220회 이상 증편·연장 운행에 나섰다. 부산김해경전철은 48회 늘리고, 시내버스 배차 간격을 단축했다.

또한 전세버스 전용 주차장 2곳을 포함해 공연장 주변 시설 주차장 10곳을 마련해 차량 흐름을 원활하게 유지했다고 부산시는 밝혔다.

숙박업소 요금 인상 등으로 인한 논란을 막기 위해 시는 종교계·대학·공공기관과 협력해 템플스테이, 수련원, 시민 홈스테이 등으로 총 1776명에게 숙식을 제공했다.

한편 부산시와 경찰, 소방, 교통공사, 주최 측에서 투입한 현장 통제 인력은 4790명이다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “이번 행사의 관광 파급효과를 분석하기 위해 통신사·신용카드 매출 데이터를 활용한 빅데이터 분석과 동시에 부산연구원의 현안연구를 추진하고 있다”며 “오는 8월 나오는 결과는 앞으로 대형 이벤트 연계 사업과 체류형 관광정책 모델 개발에 활용하겠다”고 말했다.