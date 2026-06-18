‘자유총연맹 자유센터 부지 개발 의혹’ 평가 기준·절차 등 어겨 특정업체 선정···행안부, 수사 의뢰

한국자유총연맹이 서울 중구 남산 자유센터 인근 부지 개발을 재추진하는 과정에서 평가 기준과 절차 등을 어겨가며 특정 업체를 우선협상대상자로 선정한 정황이 드러났다. 관리감독 부처인 행정안전부는 업무상 배임이 의심된다며 연맹 관계자들을 경찰에 수사 의뢰했다.

행안부는 지난 5월22일부터 지난 11일까지 자유총연맹에 대한 특별검사를 실시한 결과 이같이 판단했다고 18일 설명했다.

윤호중 행안부 장관은 앞서 지난달 19일 자유총연맹의 남산 자유센터 인근 부지 개발 의혹과 정관 위반 등에 대해 특별검사를 지시한 바 있다.

행안부는 구체적으로 자유총연맹에 남산 자유센터 인근 부지 개발 사업의 중단을 요구했음에도 개발을 재추진한 점에 대해 감사했다. 강석호 전 자유총연맹 총재는 2024년 자유센터 인근 부지 개발을 위해 우선협상대상자를 선정하는 과정에서 특정 업체에 특혜를 줬다는 의혹을 받고 자리에서 물러났고, 행안부는 관련 사업의 중단을 요구한 바 있다.

또 강 전 총재가 지난해 12월 퇴임한 이후 수석부총재가 아닌 비서실장 겸 사무총장 직무대리가 총재 직무대행을 맡게 된 경위도 검사했다.

검사 결과 2025년 12월부터 진행된 자유센터 부지 개발·운영 사업의 차순위 우선협상대상자 선정 과정 등에서 연맹 사업자 선정 태스크포스(TF) 단장 등 관계자들의 업무상 배임이 의심되는 정황이 확인됐다.

행안부는 “사업 핵심 관계자들이 2024년 8월30일 한국자유총연맹이 공고한 공모 지침상의 평가 기준 및 절차와 다른 방식으로 2026년 1월경 후순위 업체들에 대한 재평가를 실시해 특정 업체를 우선협상대상자로 선정하고, 해당 업체와 업무협약(MOU)을 체결한 정황이 포착됐다”고 설명했다.

또 행안부가 올해 1월23일과 4월3일 두 차례에 걸쳐 사업 후속 절차 추진의 적정성에 우려를 제기하며 사업 중단을 요구했음에도, 연맹은 해당 업체와 비공개 협상을 계속 추진한 것으로 나타났다.

행안부는 그러면서 특별검사 과정에서 자유총연맹은 협상 및 협약 관련 핵심 자료를 제출하지 않아 사실관계를 최종적으로 확인하는데 한계가 있었다고 설명했다.

행안부는 “사업을 주도한 사업자 선정 TF 등 전현직 관계자들에 대해 특정 업체 특혜 제공 여부와 업무상 배임 혐의 성립 여부 등을 규명해 달라며 수사를 의뢰했다”며 “향후 수사기관의 수사에 적극 협조할 예정이며, 수사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 추진할 계획”이라고 전했다.