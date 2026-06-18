대구신세계, ‘여성패션 전문관’ 새단장···단독 할인 등 혜택도 ‘풍성’

대구신세계는 최근 여성패션 전문관(6층)을 새단장하고 공개했다고 18일 밝혔다.

이번 새단장에는 그간 신세계 강남점과 센텀시티점 등에서 인기를 끈 브랜드가 대거 포함됐다. 총 60여개의 인기 여성 브랜드가 입점을 마쳤다고 대구신세계 측은 밝혔다.

대구신세계는 뉴컨템포러리 대표 브랜드 다수가 지역 상권 최초로 정식 입점하는 것을 비롯, 타 지역 백화점에서 높은 인기를 얻고 있는 브랜드들도 다수 합류했다고 전했다.

기존 여성패션의 강자인 국내·외 디자이너 브랜드들도 포함됐으며, 신규 브랜드 팝업스토어도 순차적으로 선보여 새로움을 더할 예정이다.

새단장을 기념한 다양한 혜택도 마련됐다. 구매 금액대별 사은품 증정 및 대구신세계 단독 할인 혜택 등이 진행된다.

공동 사은 혜택으로는 오는 21일까지 신세계 제휴카드로 여성 컨템포러리·클래식 장르에서 60만원 이상, 뉴컨템포러리 장르에서 30만원 이상 결제 시 신백리워드를 각각 최대 14만R, 7만R까지 적립할 수 있다.

또한 오는 26~28일에는 같은 조건으로 최대 20만원 상당의 신세계상품권도 받을 수 있다. 자세한 사항은 신세계백화점 애플리케이션(앱)에서 확인 가능하다.

선현우 신세계백화점 패션담당은 “이번 대구신세계 6층 리뉴얼 오픈을 통해 그간 대구 상권에서는 만나보기 어려운 브랜드를 새롭게 선보이게 됐다”며 “앞으로도 신세계만의 차별화된 패션 콘텐츠를 통해 지역 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사하겠다”고 말했다.