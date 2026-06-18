“미, ‘AI 모델 접근권’ 동맹국에 대중 수출통제 동참 압박 카드로 활용 가능성…비상시 AI 인프라 체계 필요”

국립외교원 유지영 “동맹국도 미국 전략자산 통제 대상된다는 신호”

최근 앤트로픽의 최첨단 인공지능(AI) 모델에 대한 수출통제를 단행한 미국이 동맹국들에게 대중국 반도체 등 첨단 기술 수출통제 동참을 압박하기 위해 ‘AI 모델 접근권’을 활용할 수도 있다는 국책연구기관 소속 전문가의 전망이 나왔다. 미·중의 ‘AI 무기화’에 대비해 한국은 ‘비상 시 AI 인프라’를 구축하고 국가안보와 직결된 AI 전략을 다듬어야 한다는 지적도 나왔다.

경제안보 전문가인 유지영 국립외교원 국제통상경제안보연구부 조교수는 최근 펴낸 보고서 ‘페이블5와 미토스5에 대한 외국인 접근 금지’에서 미국 정부의 이번 수출통제 조치가 당장 다른 모델에까지 확장되지는 않을 것으로 전망하면서도 “미국의 AI 수출통제 정책이 더욱 세밀하게 발전할 것”이라고 내다봤다.

유 교수는 특히 모든 외국 국적자를 상대로 AI 모델 접근을 금지한 것이 “동맹·협력국에 구조적 긴장”을 야기했다면서 “누구나 미국 전략자산에 대한 통제 대상이 될 수 있단 신호로 작용할 수 있기 때문”이라고 밝혔다.

유 교수는 그러면서 미국이 중국 등에 대한 첨단 반도체 기술 수출통제에서 동맹국의 공조·협력을 끌어내기 위해 AI 모델 접근권을 압박 수단으로 활용할 가능성이 있다고 지적했다. 그는 “향후 미국이 동맹·협력국들의 수출통제 공조 수준과 방식에 불만을 갖는 경우, 해외직접생산규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR)을 적용하거나 2차 관세를 도입하여 징벌하는 것을 넘어 상대국이 사용하고 있던 첨단 AI 모델에 대한 접근권 자체를 협상 카드로 활용하며 압박할 수 있다”면서 “이는 훨씬 강압적인 전략의 활용이 될 것”이라고 밝혔다.

AI 패권 다툼을 벌이는 미·중이 자국 최첨단 AI모델을 ‘무기화’할 가능성도 지적했다. 유 교수는 “어느 기술 패권국이든 향후 첨단 AI 모델과 역량에 대한 전략자산화 움직임을 심화하고 이를 활용한 각종 조치를 취할 가능성이 높아졌다”고 지적했다. 그러면서 “비상시 가동할 수 있는 한국 AI 인프라 체계를 마련하고 회복력을 구축하는 것을 목표로 해야 한다”고 밝혔다. 또한 메3모리 반도체 등 한국이 우위를 점한 AI 기술 스택 경쟁력을 유지하면서 “한국 기술에 대한 전 세계 의존도를 높여야 할 것”이라고 덧붙였다.

유 교수는 “경제안보적 관점에서 특정국 기술 스택 의존도에 따른 취약성을 완화”하는 것이 각국의 과제로 부상했다면서 ‘소버린 AI’의 중요성도 강조했다. 그는 다만 ‘온전한’ 기술 주권·자립은 현실적이지 않다면서 “국산 파운데이션 모델의 개발에만 치우쳐서도, 특정국 기술 스택에 무조건적으로 기대어서도 안 된다”고 말했다. 이어 “일상적·상업적 활용과 국가안보와 직결된 영역에서의 AI 전략을 필요시 유연하게 연계하고 명확하게 분리하는 역량”이 중요하다고 지적했다.