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인력난 시달리던 자위대…6년 만에 신규 채용 증가

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본문 요약

일본 자위대의 신규 채용 인원이 6년 만에 증가했다.

18일 아사히신문에 따르면 2025년도 자위대 신규 채용 인원은 1만1177명으로 집계됐다.

자위대 채용 인원이 증가한 것은 6년 만이다.

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인력난 시달리던 자위대…6년 만에 신규 채용 증가

입력 2026.06.18 11:31

  • 백민정 기자

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지난 7일 일본 육상자위대 대원들이 고텐바 동부 후지산 훈련장에서 실사격 훈련을 참관하고 있다. AFP연합뉴스

지난 7일 일본 육상자위대 대원들이 고텐바 동부 후지산 훈련장에서 실사격 훈련을 참관하고 있다. AFP연합뉴스

일본 자위대의 신규 채용 인원이 6년 만에 증가했다. 만성적인 인력 부족에 시달려온 자위대가 처우 개선과 복지 확대에 나선 결과가 일부 반영된 것으로 분석된다.

18일 아사히신문에 따르면 2025년도 자위대 신규 채용 인원은 1만1177명으로 집계됐다. 전년도보다 1453명(15%) 늘어난 규모다. 자위대 채용 인원이 증가한 것은 6년 만이다. 연간 채용 인원이 1만명을 넘어선 것도 2022년 이후 처음이다.

채용 증가세는 병사 양성 과정에서 두드러졌다. 18~32세를 대상으로 육·해·공 자위대 병사를 선발하는 ‘일반조후보생’은 4946명으로 5년 만에 증가세로 돌아섰다. 임기제 자위관으로 복무하는 ‘자위관 후보생’도 4320명으로 전년보다 34% 늘었다.

그동안 자위대는 심각한 인력난을 겪어왔다. 정원은 약 24만7000명이지만 실제 충원율은 88% 수준에 머물고 있다. 저출생에 따른 청년층 감소와 군 복무에 대한 낮은 선호도가 주요 원인으로 꼽힌다.

일본 방위성은 급여와 복지 개선, 근무 환경 정비 등을 추진해 왔다. 여성 자위관 비율 확대에도 힘을 쏟고 있다. 최근에는 현역뿐 아니라 퇴직 대원과 가족에 대한 지원 강화에도 나섰다.

방위성은 전날 퇴직 자위대원과 가족 지원 방안을 논의할 전담 위원회를 출범시켰다. 위원회는 해외 군인 지원 제도 등을 참고해 구체적인 정책을 마련할 계획이다.

고이즈미 신지로 방위상은 “퇴직 자위대원 가족 지원청과 같은 조직을 신설하는 방안까지 포함해 검토할 필요가 있다”고 말했다.

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