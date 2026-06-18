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‘양재천 수영장’ 20일 개장···야간 개장도 첫 도입

입력 2026.06.18 11:46

구글 검색 선호 매체로 추가
지난해 양재천 수영장 운영 모습. 서초구 제공

지난해 양재천 수영장 운영 모습. 서초구 제공

서울 서초구는 도심형 야외 물놀이 시설인 양재천 수영장이 새 단장을 마치고 20일 개장한다고 18일 밝혔다.

양재천 수영장은 총 6400㎡ 규모로 어린이풀(수심 0.5ｍ), 유수풀(수심 1ｍ), 성인풀(수심 1.1ｍ), 에어풀, 슬라이드 등을 갖추고 있다. 올해는 유수풀에 워터버켓·분수터널·워터건 등 놀이시설을 추가 설치했다. 성인풀 규모도 지난해보다 두 배로 확대했다.

테이블이 설치된 개별 휴식 공간 ‘서초 그린하우스’, 햇빛을 피할 수 있는 ‘돗자리존’, 수영 물품을 빌릴 수 있는 대여소와 매점도 운영한다.

올해는 처음으로 야간 개장을 도입한다. 비수기인 이달 20일부터 다음달 24일까지는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영하고 매주 월요일 휴장한다. 성수기인 다음달 25일부터 8월23일까지는 휴장일 없이 매일 문을 연다. 주간 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지, 야간은 오후 6시부터 9시까지다.

운영기간 중 매주 토요일과 일요일 오후 2시에는 버블 페스티벌과 물총 대전 프로그램을 진행한다.

이용객 안전을 위해 매시간 45분부터 15분간 휴식 시간을 둔다. 오후 1시부터 2시까지는 운영을 중단하고 수질 관리와 시설 정비를 한다. 수상안전요원을 상시 배치하고 하루 3회 수질 검사를 실시해 결과를 현황판에 공개한다.

입장료는 서초구민 기준 어린이 3000원·청소년 5000원·성인 7000원이다. 12개월 미만 유아는 무료다. 성수기에는 주간과 야간을 구분해 운영한다. 개장일인 20일에는 입장료 50% 할인 혜택을 제공한다.

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