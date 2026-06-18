국세청, 청년 창업자 가산세 줄인다···‘든든케어’ 추진

국세청은 신규 청년 창업자의 가산세 부담을 줄이기 위해 공제·감면 요건을 사전 검토해 수정신고를 유도하는 ‘스타트업 세금 든든케어’를 추진한다.

국세청은 18일 서울 강동구 서울먹거리창업센터에서 열린 ‘농식품·푸드테크 분야 청년 창업자들과 현장소통 간담회’에서 이같이 밝혔다. 이번 간담회는 음식·농식품 푸드테크 분야 청년 창업자를 대상으로 창업 동향과 애로·건의사항을 듣고, 향후 세정지원 정책 수립에 반영하기 위해 마련됐다.

국세청은 공제·감면 규정이 복잡해 창업자가 잘못 적용하는 사례가 많다는 점을 고려해 종합소득세 신고검증시스템 등을 통해 적정 여부를 신속히 파악한 뒤 선제적으로 수정신고를 안내할 방침이다. 아울러 전국 17개 ‘스타트업 원스톱 지원센터’와 협력해 다양한 세금교실을 운영하고, 이수 기업에는 각종 혜택을 부여하기로 했다.

국세청은 청년들이 창업 단계부터 성장·폐업·재기에 이르는 모든 사업 주기에 걸쳐 필요한 세정지원 정책을 시행하고 있다. 현재 청년 창업기업에 대한 세액감면을 하고 있으며, 감면 대상자에게는 신고 도움 서비스을 제공하고 있다. 올해 1월부터는 폐업 후 재기하는 영세 사업자의 징수곤란 체납액의 납부지연가산세 납부의무 면제 적용대상을 확대 운영 중이다.

또 지난해 12월부터는 일자리를 창출하는 청년 창업기업에 대해 정기 세무조사를 최대 2년간 유예하고 있다. 올해 4월부터는 조사 대상자가 희망 시기를 3개월 범위에서 직접 선택할 수 있는 ‘정기 세무조사 시기선택제’도 운영 중이다.

임광현 국세청장은 “앞으로도 청년 창업자가 혁신과 성장에 집중할 수 있도록 다양한 세정지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.