‘070→010’ 발신번호 불법 변작 일당 검거···“스캠 등 범죄에 악용”

경찰이 보이스피싱 등 신종 스캠 범행에 사용되는 ‘010’ 번호 변작 중계소 115곳을 단속해 변작용 단말기 5580대를 압수하고, 관리책 일당을 검거했다.

경찰청이 지난달 12일부터 KT 통신사와 협업해 ‘010’ 번호 변작용 통신장비를 운영하는 조직을 집중 단속한 결과, 설치·관리책 84명을 검거했다고 18일 밝혔다. 이 중 54명은 구속됐다.

‘010’ 변작용 통신 단말기는 해외에서 걸려오는 인터넷 전화번호 앞자리 ‘070’을 휴대전화 번호 앞자리 ‘010’으로 바꿔주는 장치다. ‘070’보다 ‘010’으로 걸려오는 전화를 비교적 잘 받는 사람들의 심리를 이용해 최근 보이스피싱 등 전화금융사기의 핵심 수단 중 하나로 자리 잡고 있다. 변작용 통신 단말을 통해 해외 발신 전화가 국내 ‘010’ 번호로 표시되면서 피해자들이 금융기관이나 공공기관의 연락으로 오인하는 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있다.

경찰은 KT가 개발한 AI 기술을 활용해 의심 회선을 선별하고, 전국 단위 집중 수사를 거쳐 불법 중계소 115곳을 적발했다. ‘010’ 번호 변작용 단말기 5580대는 압수했다. 압수된 단말기들은 해외에 있는 피싱 범죄조직이 국내 피해자에게 접근하거나 속이는 핵심 범행 수단으로 활용됐다.

경찰은 이번 KT와의 협업을 통해 지난 4월 대비 5월에는 보이스피싱 19%, 구매대행(노쇼) 사기 24%의 피해 발생 감소 효과를 거둔 것으로 평가하고 있다.

경찰은 고수익 아르바이트를 명목으로 사설 중계소 설치·관리 업무 제안을 받아 운영하는 행위는 전기통신사업법 위반뿐 아니라 보이스피싱 공범으로 처벌될 수 있다며, 그런 제안을 받으면 반드시 경찰에 신고해야 한다고 각별한 주의를 당부했다. 경찰은 앞으로도 의심 회선에 대한 신속한 차단 및 집중 수사를 통해 보이스피싱을 비롯한 신종 스캠 범죄 근절에 총력을 기울일 계획이다.

오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 “보이스피싱과 신종 스캠 범죄는 통신망을 악용하는 대표적인 조직범죄”라며 “앞으로도 통신사와의 공조를 강화해 불법 중계소를 신속히 탐지·단속하여 국민 피해 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.