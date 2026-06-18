제주 한여름 물들일 금빛 선율···‘제31회 제주국제관악제’ 8월7일 개막

15일까지 제31회 제주국제관악제 여름시즌 개최 21개국 315명 참가··· 콩쿠르·우리동네 관악제 등 다채

제주의 여름을 전 세계 금빛 관악의 선율로 물들일 제주국제관악제가 오는 8월7일부터 15일까지 제주문예회관, 탑동해변공연장 등 도내 일원에서 열린다.

제주도와 제주국제관악제조직위원회는 이 기간 ‘제31회 제주국제관악제 여름시즌’과 ‘제21회 제주국제관악·타악콩쿠르’를 동시 개최해 공연과 경연이 어우러진 대규모 관악 축제를 선보인다고 18일 밝혔다.

올해 여름 시즌에는 미국, 캐나다 등 국내외 28개국에서 3900여 명의 관악인이 대거 제주를 찾는다.

전 세계의 참가자들은 세계 정상급 무대를 선보이는 한편 제주항공우주박물관, 북촌돌하르방 공원, 교래리마을(에코랜드), 세계자동차&피아노 박물관 등 도내 전역 곳곳에서 지역 관악인들과 함께하는 ‘우리동네 관악제’로 도민, 관광객과 만난다.

특히 올해는 아시아 관악의 정수를 보여주는 ‘아시아 관악 페스티벌’ 등 새로운 프로그램도 첫선을 선보인다.

신진 음악가 등용문인 제21회 제주국제관악·타악콩쿠르는 베이스트롬본, 유포니움, 튜바, 타악기 등 4개 부문으로 운영된다. 이번 콩쿠르에는 일본, 중국, 미국 등 국내외 21개국 315명이 참가했다.

1·2차 예선은 8월7일부터 11일까지 함덕고등학교 백파뮤직홀, 비인, 아라뮤즈홀에서 부문별로 진행된다.

결선은 8월12일부터 13일까지 제주문예회관 대극장에서 열린다. 결선 진출자들은 제주도립제주예술단 제주교향악단, 제주도립서귀포예술단 서귀포관악단의 반주에 맞춰 협연 무대를 선보인다. 시상식 및 입상자 음악회는 8월14일 오후 7시30분 제주문예회관 대극장에서 개최된다.

공연 일정과 세부 내용은 제주국제관악제 공식 누리집(https://jiwef.org/ko)에서 확인할 수 있다.

한편 제주국제관악제 봄 시즌은 지난 3월19일부터 22일까지 제주문예회관 대극장, 함덕고등학교 백파뮤직홀, 동려평생학교 강당에서 개최됐다.

봄 시즌에는 국내외 8개국 303명이 참가했다. 2025 제주국제관악콩쿠르 입상자들이 출연한 라이징스타 콘서트와 국제관악작곡콩쿠르, 관악 앙상블 공연 등을 선보였다.

류일순 제주도 문화체육교육국장은 “제주국제관악제는 국내외 관악인들이 함께하는 제주 대표 음악축제”라면서 “올해 전국체육대회와 전국장애인체육대회가 제주에서 열리는 만큼, 관악제와 연계한 문화예술 프로그램으로 도민과 방문객에게 더욱 풍성한 경험을 제공하겠다”고 말했다.