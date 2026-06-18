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경찰, 상품권 업체 가장해 35억 범죄 수익 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명 검거

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본문 요약

경찰이 상품권 업체를 가장해 해외 피싱조직의 범죄수익을 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명을 검거했다.

이들은 허위 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설해 캄보디아 리딩방 사기 피싱조직으로부터 범죄수익을 이체받은 후 이를 인출해 상품권을 구입했다.

상품권을 다시 되팔아 확보한 현금으로 가상자산을 구입해 다시 피싱조직에 송금하는 방식으로 자금을 세탁했다.

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경찰, 상품권 업체 가장해 35억 범죄 수익 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명 검거

입력 2026.06.18 12:46

  • 박채연 기자

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국내 자금세탁 조직원들이 세탁 수수료가 담긴 종이봉투를 건네며 정산하는 모습. 서울경찰청 제공

국내 자금세탁 조직원들이 세탁 수수료가 담긴 종이봉투를 건네며 정산하는 모습. 서울경찰청 제공

경찰이 상품권 업체를 가장해 해외 피싱조직의 범죄수익을 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명을 검거했다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난해 8월부터 11월까지 35억원의 범죄수익을 세탁한 조직 총책 등 11명을 전기통신사기피해환급법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의로 검거했다고 밝혔다. 이들 중 8명은 구속 송치, 3명은 불구속 송치됐다. 이들이 취득한 세탁 수수료 등 범죄수익 8억6100만원에 대해선 기소 전 몰수·추징 보전했다.

이들은 허위 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설해 캄보디아 리딩방 사기 피싱조직으로부터 범죄수익을 이체받은 후 이를 인출해 상품권을 구입했다. 상품권을 다시 되팔아 확보한 현금으로 가상자산(테더코인)을 구입해 다시 피싱조직에 송금하는 방식으로 자금을 세탁했다.

이 조직의 총책은 서울 송파구, 경기 성남시 등을 활동 영역으로 삼아 지시책, 인출 총괄, 인출 팀장, 인출책 등 5단계의 조직체계를 구축했다. 인출총괄이 인출책으로 활용할 조직원을 모집해 이들에게 상품권 사업자 명의 계좌를 개설하게 하면, 지시책은 해외 피싱조직으로부터 자금세탁을 의뢰받고 이를 인출책 명의 허위 계좌로 입금하게 했다. 각 인출책은 이를 수표로 인출하고 상품권을 구입 후 되팔아 현금화해 인출팀장에게 전달하면 팀장은 세탁된 현금을 인출총괄에 전달한 것이다. 총괄은 이를 테더코인을 구입해 해외조직에 전달했다.

경찰은 지난해 11월 자금세탁 조직 활동 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 경찰은 “수사에 착수한 지 3개월 만에 자금세탁 조직원을 일망타진함으로써 이들의 추가 범행을 차단했다”며 “본사건 자금 세탁 조직에 범죄수익을 전송한 캄보디아 피싱조직에 대한 수사를 지속해 검거에 주력할 것”이라고 밝혔다.

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