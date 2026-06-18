경찰, 상품권 업체 가장해 35억 범죄 수익 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명 검거

경찰이 상품권 업체를 가장해 해외 피싱조직의 범죄수익을 세탁한 국내 자금세탁 조직 총책 등 11명을 검거했다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난해 8월부터 11월까지 35억원의 범죄수익을 세탁한 조직 총책 등 11명을 전기통신사기피해환급법위반 및 범죄수익은닉규제법위반 혐의로 검거했다고 밝혔다. 이들 중 8명은 구속 송치, 3명은 불구속 송치됐다. 이들이 취득한 세탁 수수료 등 범죄수익 8억6100만원에 대해선 기소 전 몰수·추징 보전했다.

이들은 허위 상품권 사업자 명의의 계좌를 개설해 캄보디아 리딩방 사기 피싱조직으로부터 범죄수익을 이체받은 후 이를 인출해 상품권을 구입했다. 상품권을 다시 되팔아 확보한 현금으로 가상자산(테더코인)을 구입해 다시 피싱조직에 송금하는 방식으로 자금을 세탁했다.

이 조직의 총책은 서울 송파구, 경기 성남시 등을 활동 영역으로 삼아 지시책, 인출 총괄, 인출 팀장, 인출책 등 5단계의 조직체계를 구축했다. 인출총괄이 인출책으로 활용할 조직원을 모집해 이들에게 상품권 사업자 명의 계좌를 개설하게 하면, 지시책은 해외 피싱조직으로부터 자금세탁을 의뢰받고 이를 인출책 명의 허위 계좌로 입금하게 했다. 각 인출책은 이를 수표로 인출하고 상품권을 구입 후 되팔아 현금화해 인출팀장에게 전달하면 팀장은 세탁된 현금을 인출총괄에 전달한 것이다. 총괄은 이를 테더코인을 구입해 해외조직에 전달했다.

경찰은 지난해 11월 자금세탁 조직 활동 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 경찰은 “수사에 착수한 지 3개월 만에 자금세탁 조직원을 일망타진함으로써 이들의 추가 범행을 차단했다”며 “본사건 자금 세탁 조직에 범죄수익을 전송한 캄보디아 피싱조직에 대한 수사를 지속해 검거에 주력할 것”이라고 밝혔다.