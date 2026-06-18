중 외교장관, 이란에 “호르무즈 해협, 국제사회 보편적 관심에 온당하게 답해야”

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화하며 호르무즈 해협 항행 문제가 적절하게 처리돼야 한다고 밝혔다.

중국 외교부는 왕 부장이 17일 아라그치 장관의 요청으로 통화했다고 밝혔다. 중국 외교부에 따르면 아라그치 장관은 왕 부장에게 이란이 미국과 체결한 양해각서(MOU)의 내용을 설명하고 협상의 촉진과 합의를 도운 중국에 감사를 전했다.

아라그치 장관은 “이스라엘의 레바논 군사 작전을 포함해 양해각서가 효과적으로 이행돼야 한다 ”고 강조했다. 아라그치 장관은 “이란은 항상 중국과의 관계를 전략적 관점으로 바라보고 있으며 다양한 분야에서 협력하는 포괄적·전략적 동반자 관계를 공동으로 발전시켜 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

왕 부장은 “중국은 이란과 미국의 1단계 양해각서 체결을 환영한다”며 “무력으로 문제를 해결할 수 없으며 대화와 협상이 올바른 선택이라는 점이 현실로 입증됐다”고 강조했다.

왕 부장은 “중국은 이란의 합리적이고 정당한 주장을 지지해 왔으며, 이란의 주권과 안보르 수호를 지원하고, 파키스탄과 국제사회의 중재 노력을 지지하고, 분쟁 종식과 평화 증진을 위해 일관되게 자체 조치를 취해 왔다”고 말했다.

왕 부장은 “평화의 새벽이 밝았다”며 “중요한 다음 단계는 모든 당사국이 약속을 진정으로 이행하고 모든 측면에서 간섭을 배제하는 것”이라고 말했다. 그러면서 “호르무즈 해협 항행 문제는 적절하게 처리돼야 하며, 국제사회의 보편적인 관심에 온당하게 답해야 한다”고 말했다.

왕 부장은 “중국은 이란이 역내 국가들과의 관계 개선과 지역 안보 체제 공동 구축 모색을 지지하며, 이란과의 소통을 강화하면서 중국·이란 관계를 공고히하고, 지역 평화와 안정 유지 및 증진에 지속적으로 기여할 용의가 있다”고 말했다.

이란은 미국과 이란의 1차 협상 기간에 호르무즈 해협의 통항을 보장한다고 밝혔지만 ‘서비스’ 비용을 받겠다는 입장을 갖고 있다.

미국과 이란이 이날 공개한 양해각서 5조에는 호르무즈해협의 무료 통항을 본 협상 기간인 60일로 한정한다고 돼 있다. 이란 관영 타스님 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 18일(현지시간) 기자회견을 열고 “이란은 호르무즈해협의 서비스 비용을 받을 것”이라며 “현재 관련 조처들을 마련하고 있다”고 말했다.

바가이 대변인은 양해각서 원문이 최종 확정돼 양국이 서묭을 완료했다고 밝혔다