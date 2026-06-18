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추미애 경기지사 인수위 “경기도 재정 상황 좋지 않아···정부에 교부단체 전환 요청”

입력 2026.06.18 12:58

수정 2026.06.18 13:21

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추미애 경기지사 인수위 현판식. 공정·혁신·포용 경기준비위원회 제공

추미애 경기지사 인수위 현판식. 공정·혁신·포용 경기준비위원회 제공

추미애 경기지사 당선인이 정부에 경기도를 국가가 지방교부세를 주지 않는 불교부단체에서 제외해달라고 요청했다.

김태년 공정·혁신·포용 경기준비위원회 위원장은 18일 인수위 사무실이 위치한 경기신용보증재단에서 첫 기자간담회를 열고 “경기도의 재정 상황이 예상했던 것보다 조금 더 안 좋다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 “광역 지자체의 세입은 취·등록세가 거의 절반을 차지한다. 그런데 지금 부동산 경기가 침체돼 있기 따문에 세입에 문제가 생겼다”면서도 “여러가지 17개 광역 지자체의 상황을 봤을 때 (교부단체 전환이) 쉽지는 않겠다고 예상하고 있다”고 말했다.

김 위원장은 도정의 연속성을 존중한다고도 말했다. 그는 “국가 행정도 그렇지만 도 행정도 이어달라기를 해야 한다. 더더군이나 지금은 같은 당 소속”이라며 “김동연 지사의 도정 중 아주 잘된 성과가 있던 것은 계속 이어받아 더 큰 성과로 만들어야 할 것”이라고 말했다.

이어 “4년의 세월 속에서 또 새롭게 요구되는 과제들도 있을 것”이라며 “이런 것들도 새롭게 발굴해 추진해야 한다”고 덧붙였다.

김 위원장은 반도체클러스터 지정 지역에 수도권을 배제하는 내용의 반도체특별법 시행령과 관련해서는 “국가균형성장 차원에서 자원의 비수도권 투입 확대는 찬성하지만, 반도체는 속도전이고 국가대항전으로 어떤 산업보다 생태계 구축이 중요하다”며 “이런 차원에서 용인, 평택, 이천 등에 특구를 지정해주는 게 맞는다고 보고 강력하게 의견 개진 중이다”라고 말했다.

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