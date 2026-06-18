인천 서구 명칭 7월부터 ‘서해구’로 바뀐다

방위식 지명인 인천 서구 명칭이 다음달부터 ‘서해구’ 바뀐다.

서구는 7월1일부터 서구의 명칭이 ‘서해구(西海區)’로 변경된다고 18일 밝혔다.

이는 지난 5월7일 국회 본회의에서 ‘인천시 서구 명칭 변경에 관한 법률안’이 통과되고, 지난 2일 공포됨에 따라 변경되는 것이다.

이에 따라 서구는 1988년 인천 북구에서 분리된 후 38년 동안 사용해 온 방위식 지명을 버리고, 지역의 정체성을 담은 ‘서해구’로 새롭게 태어나게 된다.

서구는 인구 66만명으로 전국에서 인구가 가장 많은 자치구이다. 이번 명칭 변경은 인천시 행정체제 개편에 따라 경인아라뱃길을 기준으로 서구와 검단구로 분리된다.

서해구의 명칭은 서해안 중심도시로서 정체성을 확립하고, 해양 도시라는 지역의 미래 비전을 설계하는 데 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다.

이번 6·3 지방선거에서 당선된 구재용 서구청장이 이름이 바뀐 초대 서해구청장이 된다.

서구는 서해구 명칭이 주민들의 일상에 빨리 안착할 수 있도록 홍보를 강화하는 한편, 도로표지판 교체, 전산시스템 정비, 주민등록 등 각종 자료 업데이트 등 후속 조치를 통해 행정 혼란을 최소화할 계획이다.