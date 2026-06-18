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본문 요약

코스피 지수가 18일 장중 사상 처음으로 9000선을 돌파했다.

8000선을 돌파한 지 22거래일 만이다.

코스피는 이날 오후 12시 53분 전장보다 1.54% 상승한 9000.68을 기록해 9000선을 넘어섰다.

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코스피 9000 뚫었다, 이제 목표는 1만···금리 인상 신호에도 ‘노브레이크’

입력 2026.06.18 13:34

수정 2026.06.18 14:00

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  • 이보라 기자

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기관·개인 모두 순매수하며 지수 견인

8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

8일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피 지수가 18일 장중 사상 처음으로 9000선을 돌파했다. 지난달 26일 종가 기준 처음 8000선을 돌파한 지 16거래일 만이다.

코스피는 이날 오후 12시 53분 전장보다 1.54% 상승한 9000.68을 기록해 9000선을 넘어섰다.

이후 오후 1시 32분 현재 전장 대비 160.92포인트(1.82%) 오른 9025.16을 기록하며 9000선을 유지 중이다.

기관과 개인이 각각 985억원, 6700억원 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 외국인은 700억원 규모 순매도 중이다.

이로써 코스피는 올해 들어서만 4000포인트 넘게 상승했다. 앞서 코스피는 지난해 10월27일 사상 처음 종가 기준 4000선을 넘은 뒤 불과 3개월 만인 올해 1월27일 5000선을 돌파했다. 이후 한 달 만인 2월25일 6000선을 넘어선 데 이어 2개월여만인 지난 5월6일 7000선을 돌파했고 같은 달 26일 8000선까지 닿았다.

17일(현지시간) 열린 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 매파적 기조가 부각돼 뉴욕증시가 하락 마감했으나 코스피는 이에 흔들리지 않은 채 6거래일째 상승세를 이어갔다.

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