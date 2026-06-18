루프탑서 명상하고 반려견과 호캉스…이번 주 호텔가 소식

이번 주 호텔가 소식

코트야드 메리어트 서울 명동이 오는 7월 9일 호텔 루프탑 공간에서 싱잉볼 명상과 티 테라피를 결합한 웰니스 프로그램을 선보인다.

오후 7시부터 90분간 19층 루프탑 ‘테라스 194’에서 진행되는 ‘싱잉볼 명상 & 딜마 로열-티 테라피 클래스’ 프로그램은 도심 속 야외 공간에서 싱잉볼 사운드 힐링과 프리미엄 홍차 브랜드 딜마의 티 테라피를 함께 경험할 수 있도록 기획됐다.

프로그램은 마인드풀 스트레칭을 시작으로 딜마 로열-티 오감 명상 및 티 테이스팅, 크리스탈 싱잉볼 사운드 배스(Sound Bath) 순으로 진행된다. 테이스팅에는 메리어트 본보이와 딜마가 협업해 선보인 한정판 ‘로열-티’ 블렌드가 사용된다. 실론 티를 기반으로 엘더플라워와 유자, 허니를 더한 것이 특징이다.

강의는 요가와 명상 분야에서 활동해 온 소예 통합치유센터의 김민선 대표가 맡는다. 행사는 선착순 15명 사전 예약제로 운영되며, 성인이라면 누구나 참여할 수 있다. 메리어트 본보이 회원에게는 할인 혜택이 제공된다. 참가자 전원에게는 요가 매트가 제공되며, 프로그램 종료 후에는 딜마 로열-티 1박스가 증정된다.

하얏트 리젠시 인천이 반려동물 동반 여행객을 겨냥한 전용 객실 패키지 ‘펫케이션(PET-CATION)’을 출시했다.

패키지는 반려동물 동반이 가능한 레지던스 객실 1박과 인룸다이닝 세트 메뉴가 포함된다. 투숙객은 식사류 또는 안주류 가운데 하나를 선택해 객실에서 반려동물과 함께 식사를 즐길 수 있다.

반려동물 브랜드와의 협업도 눈에 띈다. 프리미엄 펫 브랜드 플러프와 협업해 스킨케어 트래블 키트와 펫 프렌들리 캔들로 구성된 웰컴 기프트를 제공한다. 또 펫 브랜드 바잇미의 굿즈와 장난감을 증정하며, 에어버기 반려동물 유모차도 요청 시 무료로 대여할 수 있다.

투숙객을 위한 체험 프로그램도 마련했다. 객실 인근에는 플러프와 함께 조성한 구름 콘셉트 포토존이 운영되며, 인증샷 이벤트도 진행된다. 이와 함께 웰컴카드와 엽서, 경품 혜택이 담긴 럭키 스크래치 이벤트 참여 기회도 제공한다. 패키지 예약은 호텔 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

서울드래곤시티는 서울 도심 전경을 한눈에 조망할 수 있는 고층 연회장 ‘르 시엘 31(LE CIEL 31)’을 새롭게 선보이며 웨딩·MICE 시장 공략에 나선다.

최근 호텔 연회 및 웨딩 시장에서는 단순한 행사 공간을 넘어 차별화된 경험을 제공하는 프리미엄 베뉴에 대한 수요가 확대되고 있다. 이에 서울드래곤시티는 용산의 교통 접근성과 고층부 조망이라는 강점을 결합한 신규 연회장을 선보이며 관련 시장 경쟁력 강화에 나섰다.

르 시엘 31은 서울드래곤시티 스카이킹덤 31층에 있는 연회장으로, 약 300~350명을 수용할 수 있는 규모다. 한강과 남산을 조망할 수 있는 전면 통창 구조를 적용했으며, 웨딩과 기업 행사, 리셉션, 프라이빗 다이닝 등 다양한 행사를 진행할 수 있도록 조성됐다.

연회장 내부에는 대형 LED 미디어 월과 스크린을 설치해 행사 목적에 따라 다양한 연출이 가능하도록 했다. 전용 엘리베이터를 통한 독립 동선도 마련했다.

이와 함께 스카이킹덤 32층에는 소규모 행사 공간인 ‘레뚜왈 1·2’도 들어선다. 해당 공간은 30~40명 규모의 행사 운영이 가능하며, 파티션 개방 시 통합 사용도 가능하다.

한편 서울드래곤시티는 신규 연회장 개관을 기념해 오는 26~27일 ‘르 시엘 31 웨딩 쇼케이스’를 개최할 예정이다. 행사에서는 공간 투어와 웨딩 상담 프로그램 등을 운영한다.