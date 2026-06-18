국내 신규 데이터센터 ‘침수’ 취약 …기후위험 세계 8위

전 세계 신규 데이터센터의 물리적 기후위험 평가에서 한국이 25개국 가운데 8위라는 글로벌 전문기관의 분석이 나왔다. 국내에 건설 예정인 데이터센터는 집중호우로 인한 침수 위험이 큰 것으로 나타났다.

물리적 기후위험 분석 전문기관 XDI가 18일 공개한 ‘2026년 전 세계 계획된 데이터센터 물리적 기후위험 및 기후위험 대응력 분석’ 보고서를 보면, 한국은 신규 데이터센터의 물리적 손상 위험 국가 순위에서 세계 8위를 기록했다.

물리적 기후위험은 하천 범람, 지표수 침수, 해안 침수, 폭염, 산불, 강풍 등 극한 기상 현상으로 데이터센터 설비가 직접 피해를 입는 것을 뜻한다.

보고서는 전 세계 건설 예정 데이터센터 2595곳을 대상으로 기후위험을 분석했다. 한국에서는 신규 데이터센터 27곳이 분석 대상에 포함됐다. 이 가운데 22%는 기후위험 대응이 충분하지 않은 경우 고위험으로 분류됐다. 침수 대응 설계와 보호 조치를 강화하더라도 7%는 여전히 고위험군에 속하는 것으로 나타났다.

가장 큰 위험 요인은 지표수 침수였다. 지표수 침수는 집중호우 때 강우량이 배수시설의 처리 능력을 넘어서면서 발생하는 도시형 침수를 뜻한다.

폭염 위험도 변수로 지목됐다. 보고서는 폭염이 건물 자체를 직접 손상하지는 않더라도 냉각 설비와 전력 수요, 주변 인프라에 영향을 미쳐 데이터센터 운영 중단을 초래할 수 있다고 설명했다. 보고서는 현재 한국의 폭염 관련 운영 위험은 낮은 수준이지만, 앞으로 기후변화가 심화할 경우 위험이 빠르게 증가할 수 있다고 평가했다.

지역별로는 서울의 위험도가 높았다. 서울은 전 세계 광역 행정구역 가운데 위험도 4위로 평가됐다. 서울의 건설 예정 데이터센터 7곳 중 3곳은 고위험으로 분류됐다. 침수 대응 설계를 적용하더라도 1곳은 여전히 고위험 상태로 남았다.

경기도도 전 세계 광역 행정구역 가운데 22위에 올랐다. 다만 경기 지역은 침수 방지 설계를 강화할 경우 고위험 시설 비율이 0%로 낮아지는 것으로 분석됐다.

보고서는 앞으로 위험이 더욱 커질 것으로 전망했다. 온실가스 감축이 충분히 이뤄지지 않는 고배출 시나리오에서는 한국의 평균 물리적 손상 위험은 2100년까지 현재보다 135% 증가할 것으로 예상됐다.

XDI는 “데이터센터의 기후위험 대응력은 시설 자체뿐 아니라 전력망·통신망·용수 공급 등 주변 인프라의 회복력에 크게 좌우된다”며 “계획 단계에서부터 기후위험을 반영한 부지 선정과 설계가 필요하다”고 밝혔다.