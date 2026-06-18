월드컵 품은 뉴욕…경기장 밖도 ‘축제 분위기’

결승전 포함 총 8경기 개최 미식·예술·쇼핑까지 ‘스포츠케이션’ 여행지로 주목

2026 FIFA 월드컵이 개막하면서 뉴욕시가 경기장 안팎을 아우르는 대규모 축제의 장으로 변신하고 있다. 결승전을 포함해 총 8경기가 열리는 뉴욕은 스포츠를 넘어 미식, 예술, 쇼핑, 공연을 결합한 다양한 프로그램을 선보이며 전 세계 축구 팬들을 맞이하고 있다.

뉴욕시는 월드컵 기간 단순한 경기 개최지를 넘어 도시 전체를 하나의 거대한 팬파크로 운영하고 있다. 퀸즈와 브루클린, 브롱크스, 맨해튼, 스태튼아일랜드 등 5개 자치구 곳곳에는 공식 팬존과 야외 응원 공간이 마련돼 경기 티켓이 없는 방문객도 월드컵 분위기를 즐길 수 있다.

뉴욕의 다문화적 매력을 체험할 수 있는 프로그램도 눈길을 끈다. 시내 수백 개 레스토랑과 바에서는 26달러 특별 메뉴를 제공하는 ‘파이브 보로 위너스 스페셜(Five Borough Winners Special)’이 운영된다. 관광객들은 ‘NYC 네이버후드 패스포트’ 프로그램을 통해 각 지역의 문화와 먹거리, 명소를 둘러보며 뉴욕의 다양한 공동체를 경험할 수 있다.

문화예술계도 월드컵 열기에 동참했다. 미국 자연사박물관은 스포츠와 과학, 문화를 결합한 특별 전시를 선보이고 있으며, 구겐하임 미술관은 프랑스 축구 스타 지네딘 지단을 주제로 한 특별전을 개최하고 있다. 휘트니 미술관과 링컨센터 역시 축구를 테마로 한 공연과 문화 프로그램을 마련해 관람객들을 맞고 있다.

쇼핑 명소와 관광 시설에서도 월드컵 특수를 겨냥한 행사가 이어진다. 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대에서는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두, 데이비드 베컴 등 세계적인 축구 스타들의 희귀 유니폼을 전시하고 있다. 메이시스 헤럴드 스퀘어와 노드스트롬 플래그십 스토어는 월드컵 테마 체험 공간을 운영하며, 전망대 서밋 원 밴더빌트는 운영 시간을 연장해 방문객 수요에 대응하고 있다.

뉴욕 주요 호텔들도 축구 테마 객실과 숙박 패키지를 선보이며 관광객 유치에 나섰다. 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 관광·문화·유통 산업 전반에 활력을 불어넣는 계기가 되고 있다는 평가다.

뉴욕관광청은 “월드컵은 뉴욕의 스포츠 열기뿐 아니라 문화적 다양성과 창의성을 전 세계에 알릴 기회”라며 “방문객들이 경기 관람과 함께 뉴욕만의 미식과 예술, 지역 문화를 경험하길 바란다”고 전했다.