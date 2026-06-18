한국vs멕시코 ‘결전의 날 D-1’ [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기가 하루 앞으로 다가왔다. 18일(한국 시간) 한국 대표팀은 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바예 경기장에서 훈련을 진행했다. 멕시코 대표팀은 스포츠아레나에서 훈련을 진행했다.

다음은 한국과 멕시코의 훈련 주요 장면이다.