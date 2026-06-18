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오세훈 “한동훈 복당, 당연하지만 서두르면 걸림돌…직접 연락해 느긋하게 생각하라 전했다”

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본문 요약

오세훈 서울시장은 18일 한동훈 무소속 의원이 국민의힘과 함께해야 한다면서도 복당을 서두르면 당에 걸림돌이 될 수 있어 속도 조절이 필요하다는 취지의 의견을 밝혔다.

오 시장은 한 의원의 복당을 두고는 " 두 분께 다 전화드렸다. 장동혁 대표께도 어쨌든 당 대표로서 선거를 치렀고 그래서 감사하다는 전화를 드렸고, 한 전 대표께도 축하 인사를 드리면서 이런저런 얘길 하다가 '복당 문제는 느긋하게 생각하시는 게 좋겠다'"고 말했다고 했다.

오 시장은 "한 전 대표에 대해선 우리 당내 국회의원 중에 아직도 거부감을 갖고 계시는 분이 적지 않다"며 "만약 한 전 대표께서 복당을 서두르는 기미가 보이게 되면 장동혁 지도부가 책임지고 물러나는 데 오히려 걸림돌이 될 수 있다"고 했다.

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오세훈 “한동훈 복당, 당연하지만 서두르면 걸림돌…직접 연락해 느긋하게 생각하라 전했다”

입력 2026.06.18 14:43

수정 2026.06.18 14:48

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  • 이예슬 기자

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오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 다음날인 지난 4일 서울시청으로 복귀하기 전 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 다음날인 지난 4일 서울시청으로 복귀하기 전 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장은 18일 한동훈 무소속 의원이 국민의힘과 함께해야 한다면서도 복당을 서두르면 당에 걸림돌이 될 수 있어 속도 조절이 필요하다는 취지의 의견을 밝혔다.

오 시장은 이날 YTN <뉴스NOW> 인터뷰에서 ‘보수 재건을 함께할 정치인으로 한 의원을 어떻게 생각하느냐는 진행자 질문에 “당연히 함께해야 할 스펙”이라고 말했다.

오 시장은 한 의원의 복당을 두고는 “(지방선거 후) 두 분께 다 전화드렸다. 장동혁 대표께도 어쨌든 당 대표로서 선거를 치렀고 그래서 감사하다는 전화를 드렸고, 한 전 대표께도 축하 인사를 드리면서 이런저런 얘길 하다가 ‘복당 문제는 느긋하게 생각하시는 게 좋겠다’”고 말했다고 했다.

오 시장은 “한 전 대표에 대해선 우리 당내 국회의원 중에 아직도 거부감을 갖고 계시는 분이 적지 않다”며 “만약 한 전 대표께서 복당을 서두르는 기미가 보이게 되면 장동혁 지도부가 책임지고 물러나는 데 오히려 걸림돌이 될 수 있다”고 했다.

그는 “정치적인 역학관계를 잘 감안해서 정치 일정을 함께 조율했으면 좋겠다 하는 취지의 말씀을 드린 것”이라고 했다.

한 의원은 지난 6일 옛 친윤석열계가 주축인 국회의원 연구모임 ‘대한민국 미래혁신포럼’에 합류했다. 포럼은 김기현 의원이 2024년 6월 조직해 회장을 맡고 있다. 한 의원의 모임 가입을 두고 복당을 위한 시동을 건 것이란 관측이 나왔다.

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