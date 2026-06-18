신세계사이먼 “외국인 쇼핑객의 교통 편의를 높여라”

신세계사이먼이 외국인 관광객을 위해 여주 프리미엄 아울렛의 교통망 인프라 확충에 나선다.

신세계사이먼은 동부고속이 운행하는 강남 서울고속버스터미널과 여주 프리미엄 아울렛을 잇는 직통 고속버스 노선을 평일 왕복 1회 추가 증편했다고 18일 밝혔다.

신세계사이먼에 따르면 이 노선은 2023년 7월 개통 이후 내국인은 물론 외국인 개별관광객들에게 인기를 끌며 승객이 크게 늘었다. 지난달까지 누적 약 25만명이 탑승했다. 외국인 이용객은 지난해 대비 2배 이상 늘었다.

이번 증편으로 운행 횟수는 평일 왕복 8회, 주말과 공휴일은 왕복 10회로 확대됐다. 특히 강남 터미널에서 오후 7시, 여주 프리미엄 아울렛에서 오후 9시에 출발하는 1편이 추가돼 늦은 시간까지 여유롭게 쇼핑을 할 수 있게 됐다.

또 외국인 관광객을 대상으로 운영하는 여주 프리미엄 아울렛 ‘원데이 버스투어’ 상품은 7월 1일부터 종전 주 3회에서 5회로 확대한다. 서울 명동과 홍대에서 출발해 아울렛에서 약 6시간 동안 쇼핑과 식사 등을 즐긴 뒤 출발지로 복귀하는 일정이다. 지난해 4월 선보인 이후 큰 호응을 얻고 있는 만큼 연내 주 7회 매일 운영으로 확대한다는 계획이다.

신세계사이먼은 교통과 투어 인프라 확충과 함께 위챗페이·알리페이·라인페이 대만 등 해외 간편결제 서비스 도입, 외국인 할인 혜택, 택스리펀드 키오스크 구축 등 외국인 고객을 위한 쇼핑 환경을 개선하는 데 공을 들이고 있다.

신세계사이먼 관계자는 “최근 한국을 찾는 외국인 관광객이 크게 늘고 있어 교통 편의서비스는 물론 투어 상품도 확대했다”며 “앞으로도 외국인 고객이 편리하게 쇼핑과 관광을 즐길 수 있도록 인프라를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.