‘롤러코스터’ 단일종목 레버리지에 당국도 노심초사···“각별한 유의” 소비자경보

금융감독원이 18일 삼성전자·SK하이닉스 일간 수익률의 ±2배를 추종하는 단일종목 레버리지·인버스 상품 투자에 유의하라며 소비자경보(주의)를 발령했다. 단일종목 레버리지 관련 상품들의 가격이 단기간에 급등락하면서 개인 투자자의 손실 우려도 커졌기 때문이다.

금감원에 따르면 단일종목 레버리지 상품의 시가총액은 출시 당일인 지난달 27일 4조5000억원에서 지난 12일 9조6000억원으로 12거래일 만에 2배 이상 늘었다.

단일종목 레버리지 상품을 가장 적극적으로 매수하는 주체는 개인 투자자로 같은 기간 8조2000억원을 순매수했다. 하루 평균 매매 회전율은 122.5%로, 단기 차익을 노린 투자 수요가 많았다.

상품의 실제 가치와 주식시장에서 거래되는 가격의 차이를 의미하는 괴리율은 평균 -1~3.5%로 국내 주식형 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF·-0.8~1.2%)보다 높았다. 특히 연속 하락장에서 삼성전자(4~8일)와 SK하이닉스(2~8일) 레버리지 상품의 최대 낙폭은 각 35.9%, 38%에 달했다. 투자 선택을 잘못한 순간 감당하기 어려운 손실로 이어질 수 있는 것이다.

금감원은 “단일종목 레버리지 상품은 하나의 기업을 기초자산으로 하는 상품으로 통산 분산 투자형 ETF와 달리 개별 기업의 주가 변동에 그대로 노출된다”며 “해당 기업의 실적 부진, 업황 전망 악화 등 개별 이슈가 발생하면 기초자산 가격이 하락하고 상품가격은 더 큰 폭으로 하락할 수 있다”고 밝혔다.

금감원은 또 개장 직후(오전 9시~오전 9시5분)와 장 마감 무렵(오후 3시20분~오후 3시30분)에는 ‘시장가’ 주문에 주의해야 한다고 강조했다. 이 시간대에는 매수·매도 호가가 충분히 형성되지 않아 시장가 주문을 제출하면 예상보다 훨씬 높거나 낮은 가격에 체결될 수 있어서다.

금감원은 “단일종목 레버리지 상품은 개별 주식 종목의 일간 수익률의 배수를 추종한데 하루에 최대 60%의 손실이 발생할 수 있다”며 “종목이 상승과 하락을 반복하면 ‘음의 복리 효과’로 애초 기대한 수익률에 미치지 못할 수 있다”고 경고했다. 금감원은 또 단일종목 레버리지 상품 매수 전 괴리율을 반드시 확인하고 과도하게 확대된 경우 투자에 유의해야 한다고 당부했다.

단일종목 레버리지 상품은 변동성에 특히 취약하지만 최근 국내 증시의 높은 변동성을 유발한 요인으로도 꼽힌다. 금감원 관계자는 “단일종목 레버리지 상품에 대한 투자 추이를 지속적으로 모니터링 해 소비자 피해를 유발할 우려가 높아지면 소비자경보를 추가 발령하는 등 대응 조치를 하겠다”고 말했다.